Экс-члена "Партии регионов" Олега Маркова арестовали в Москве. Политика подозревают в контрабанде культурных ценностей, в частности золота Железного века.

Маркова задержали в одном из банков в районе Москва-Сити. Об этом сообщает ТАСС.

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Политик должен был встретиться там с потенциальным покупателем. Полицейские изъяли у Маркова амфору, медальон с изображением античных героев и золотые пластины в виде оленя и льва, которые принадлежали скифам. Стоимость драгоценностей может составлять сотни тысяч евро.

Российские СМИ сообщили, что Маркова взяли под стражу на 2 месяца.

Что известно о Маркове