Российские спецслужбы наняли украинцев и предоставили им доступ администраторов к крупным группам в соцсетях. Посты, которые размещали агенты страны-агрессора, должны были влиять на волеизъявление украинцев на предстоящих местных выборах.

Центр целой сети "троллей", которой на местах управляли жители Днепра, Павлограда и Кривого Рога, работал на территории Днепропетровской области. Детали спецоперации рассказали источники 24 канала в СБУ.

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Как работала российская сеть ботов

Непосредственным руководством ботов кураторов занимались коллаборанты, которые сейчас работают на территории ОРДЛО. Именно они присылали темники с указаниями, какие темы постов должны быть размещены в группах. Среди антиукраинских материалов, которые распространяли подозреваемые, есть и такие, которые содержат прямые призывы к изменению территории Украины.

Кроме этого, "тролли" занимались распространением фейков об украинских политических силах и деятелях на предстоящих выборах.

Целью этого очага пропаганды было создание социальной напряженности на Днепропетровщине, которое бы впоследствии могло привести к массовым беспорядкам. Также оккупанты были заинтересованы в том, чтобы распространять информацию о якобы несостоятельности действующей власти провести выборы,

– рассказали в СБУ.

Выйдя на след исполнителей российских заказов, работники службы рассекретили координатора сети. Им оказался уроженец Днепропетровской области, работающий на стороне "ДНР" с мая 2014-го.

Задержанных могут "отпустить"

Что же касается "троллей", которые за деньги выполняли преступные приказы из России, – то их задержали. В отношении них открыли дело по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Однако как показывает практика, в судах чаще всего такие преступники отделываются лишь условным сроком.

Аналогичные сети работают по всему государству

Как говорят в СБУ, сети "троллей" и ботов работают в каждом регионе Украины. Российские агрессоры за последние полгода активизировались в направлении продвижения пропаганды под местные выборы в Украине.