В Бердянске, что на Запорожье, школьники подожгли друга, потому что хотели снять "крутое" видео в Инстаграм. Парень попал в реанимацию.

Мальчик ради видео согласился на поджог. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

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Поэтому двое друзей облили юношу спиртом и подожгли. Процесс снимали на телефон. Затем огонь потушили в ванной, а парня отвели домой.

Состояние пострадавшего

Дома мать ребенка вызвала скорую. Мальчика забрали в реанимацию, ведь у него обнаружили ожоги 2 степени 30% тела.

Подростки утверждают, что не рассчитали, что огонь может вызвать ожоги.

Что грозит ребятам

Правоохранители провели с родителями ребят профилактическую беседу. Кроме того, открыли уголовное производство. Поэтому подросткам грозят исправительные работы или заключение до 3 лет.