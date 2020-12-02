Ежегодно на украинских границах задерживают сотни нелегальных мигрантов из десятков стран мира. Они оставляют свои дома, чтобы никогда туда не вернуться. И для большинства это становится концом мечты.

Мы приоткрыли завесу перед самой сложной операцией по выдворению иностранцев в практике пограничного ведомства. О нелегальных мигрантах – в новом выпуске программы "Граница.UA" на 24 канале.

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"Конвой – 26"

Условное название этой истории – "Конвой – 26". И это реальные факты из реальной жизни границы. Семью из Ирака – родителей с малышами принудительно выдворили из Украины.

Сентябрь 2019 года. В Одесском аэропорту приземлился самолет из Багдада. На борту – семья этнических курдов: мама, папа и трое детей. Самой младшей девочке едва исполнилось 7 месяцев. Украина встретила туристов гостеприимно: очевидно сработал "детский фактор". Ведь отдых на берегу Черного моря – именно то, что нужно малышам из неспокойной страны.

Но у их родителей были другие планы. Потому что вскоре все 5 оказались в зимнем лесу – вдали от Одессы. В воздухе – устойчивый "минус", на руках – младенец.

Задержание нелегалов

Эту семью задержал Львовский пограничный отряд в январе 2020 года. Они пытались незаконно пересечь государственную границу с Украиной в Республику Польша. Задержанных сразу доставили во Львов. Там с ними познакомилась Елена Мельник. Тогда пограничница еще не знала, что это общение затянется на долгие месяцы. И именно она станет одной из четверки офицеров, которым выпадет миссия возвращать гостей домой.

Пограничница заподозрила сразу неладное: поведение родителей было явно неадекватным. Однако разделять взрослых и детей в таких случаях – запрещено.

Была женщина с тремя своими малолетними детьми. Она их выбрасывала из камеры, потому что они мешали ей спать, отдыхать. И она отказывалась их кормить. Мы их кормили сменой охраны,

– рассказала начальница отдела Львовского пограничного отряда Елена Мельник.

Пограничники утверждают: всем заправляла жена, потому что ее семья якобы имеет высокий статус у себя дома. Поэтому скандалы и провокации в основном устраивала именно она.



Женщина устраивала истерики и скандалы / Скриншот с видео

Принудительное выдворение

Однако крики и угрозы не помогли: 16 января 2020 года Шевченковский районный суд Львова принял решение о принудительном выдворении задержанных из Украины. Далее их ждал пункт временного пребывания иностранцев Государственной миграционной службы "Журавичи".

В этой истории есть одна важная деталь, на которую стоит обратить внимание. Иракцы изначально считали себя невинными жертвами, которых государство Украина посмело не пустить в Евросоюз.

Депортации можно было бы избежать

Однако они могли бы избежать выдворения. Для этого нужно было лишь подать прошение о получении статуса беженца. Однако иностранцы ничего просить не собирались, они для себя уже все решили и сделали заложниками ситуации собственных детей.



С ними были малолетние дети / Скриншот с видео

"Когда иностранцев помещают в места временного содержания, им сообщают о том, что они имеют право на защитника, адвокатов. Они имеют право обратиться с заявлением о получении статуса беженца в Украине. Но к сожалению, данная семья не желала получить защиту в Украине и не обращалась за защитой", – рассказал заместитель начальника отдела Госпогранслужбы Дмитрий Фербей.

Скандалы, испорченное имущество

Кстати, за все время семью ни разу не навестили ни сотрудники посольства Ирака в Украине, ни правозащитники. Поэтому иностранцы демонстрировали свой протест так, как считали нужным – портили имущество, разбивали шкафы, выбивали стекло.

Поврежденное имущество и почти 9 месяцев на полном содержании украинских налогоплательщиков. Нелегальные путешественники обходятся нам слишком дорого – 300 – 400 гривен за сутки.

В конце концов представленные иностранцами апелляции и наемный адвокат мнение судей не изменили. Поэтому в сентябре 2020 года процесс выдворения наконец вышел на финишную прямую. Сопровождать иракскую семью доверили 4 опытным офицерам. Двое из них – женщины. Это был 26-й конвой в практике пограничного ведомства.

Для информации. Согласно украинскому законодательству принудительное выселение происходит исключительно по решению суда. Его выполняют представители 3 органов: Государственной пограничной службы, СБУ или Миграционной службы. С начала этого года они отправили домой около 400 иностранцев. Обычно их значительно больше, однако в этом году в статистику вмешалась эпидемия.

Капитан Александр Вариченко участвовал не в одном десятке таких операций. Однако признается: подобное пережил впервые. Нормальному человеку трудно поверить, но на подъезде к терминалу иракские родители даже пытались выбросить своих детей из микроавтобуса на ходу.

Трое суток ожидания результатов тестов на коронавирус дали задержанным дополнительное время для диких скандалов. В конце концов лайнер приземлился на аэродроме Багдада. Операция под условным названием "Конвой-26" завершилась. Она стоила бюджету 150 тысяч гривен, а для ее участников стала крупнейшим испытанием в их служебной карьере.

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Но самая страшная цена, уплаченная за авантюру взрослых – это травмированные юные жизни. Однако те, кто обрекает своих детей на трагическую судьбу нелегальных путешественников, об этом предпочитают не думать.

Как проходил процесс выдворения нелегалов – смотрите в видео программы.