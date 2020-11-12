Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился отказом сети торговых центров "Эпицентр" соблюдать карантин выходного дня. Глава Минздрава призвал правительство отреагировать на такую позицию компании.

После введения карантина выходного дня "Эпицентр" в инстаграме заявил о введении "72-часовой пятницы". На брифинге 12 ноября Степанов осудил такую реакцию компании, пишет 24 канал.

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Хотите "покуражиться"? Сделать фарс на здоровье людей? Поехали со мной в реанимацию! "Покуражтесь" перед людьми, которые умирают каждый день, которые лежат в реанимации. "Покуражтесь" перед врачами, которые делают все, чтобы сохранить жизнь людей. Такой вам кураж нужен?

– возмутился Степанов.

Что сказали в "Эпицентре"

"Эпицентр" заявил, что несмотря на решение Кабмина компания не будет соблюдать карантин выходного дня. В торговой сети отметили, что продукты и лекарства у них продаются: "Завозим топливо".

Главное о карантине выходного дня

Карантин выходного дня будет действовать уже 14-15 ноября. Он продлится 3 недели.

Ограничения предусматривают запрет деятельности заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, отелей и хостелов.

На выходных будут работать только аптеки, продуктовые магазины, АЗС и банки для населения.

Заметим, украинские предприниматели осудили введение такого ограничения. Все потому, что на выходных рестораторы и кинотеатры получают половину выручки за неделю.



Ограничение карантина в Украине / Инфографика 24 канала