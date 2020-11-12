Хотите "покуражиться"? – Степанов об отказе Эпицентра соблюдать карантин выходного дня
Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился отказом сети торговых центров "Эпицентр" соблюдать карантин выходного дня. Глава Минздрава призвал правительство отреагировать на такую позицию компании.
После введения карантина выходного дня "Эпицентр" в инстаграме заявил о введении "72-часовой пятницы". На брифинге 12 ноября Степанов осудил такую реакцию компании, пишет 24 канал.
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Хотите "покуражиться"? Сделать фарс на здоровье людей? Поехали со мной в реанимацию! "Покуражтесь" перед людьми, которые умирают каждый день, которые лежат в реанимации. "Покуражтесь" перед врачами, которые делают все, чтобы сохранить жизнь людей. Такой вам кураж нужен?
– возмутился Степанов.
Что сказали в "Эпицентре"
"Эпицентр" заявил, что несмотря на решение Кабмина компания не будет соблюдать карантин выходного дня. В торговой сети отметили, что продукты и лекарства у них продаются: "Завозим топливо".
Главное о карантине выходного дня
- Карантин выходного дня будет действовать уже 14-15 ноября. Он продлится 3 недели.
- Ограничения предусматривают запрет деятельности заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, отелей и хостелов.
- На выходных будут работать только аптеки, продуктовые магазины, АЗС и банки для населения.
- Заметим, украинские предприниматели осудили введение такого ограничения. Все потому, что на выходных рестораторы и кинотеатры получают половину выручки за неделю.
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