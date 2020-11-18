"Хотят поднять хайп": в "Голосе" прокомментировали возможное увольнение Гетманцева
Среди инициаторов постановления об освобождении от должности председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева нет представителей "Голоса". Там считают, что это сделали для того, чтобы некоторые нардепы решили собственные вопросы.
Такое мнение высказал Ярослав Железняк из фракции "Голос", который тоже входит в комитет по вопросам финансов. В эфире 24 канала он также отметил, что с уважением относится к Гетманцеву.
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Кому выгодно увольнение Гетманцева
Постановление об увольнении Гетманцева: что известно
- В Верховной Раде 17 ноября зарегистрировали проект постановления об увольнении главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Вроде бы из-за "неудовлетворительной работы в должности".
- Сам текст постановления еще не опубликовали. Среди авторов – нардепы от "За майбутнє", "Доверия" и "Европейской солидарности".
- Накануне представители "За майбутнє" и "Батькивщины" говорили, что зарегистрируют проект постановления об увольнении Гетманцева, если Рада не примет решение об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов. И Рада таки провалила этот законопроект.
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