Такое мнение высказал Ярослав Железняк из фракции "Голос", который тоже входит в комитет по вопросам финансов. В эфире 24 канала он также отметил, что с уважением относится к Гетманцеву.

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Нардеп также рассказал, почему народные избранники решили зарегистрировать проект постановления. По его мнению, они хотят "поднять хайп", а также решить свои собственные бизнес-проблемы.

И подчеркнул, что именно этот комитет ликвидировал "площадку Яценко". И сейчас депутат, который был с этим связан, сидит в одной из депутатских групп, что подписала это обращение.

"Я уверен, что ситуацию используют, чтобы сменить на невыгодного председателя комитета на более удобную кандидатуру", – считает Железняк.

Что такое "площадки Яценко"? Это – авторизованные электронные площадки, которые появились в конце 2017 года в ходе принятия госбюджета на 2018 год. В частности, одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в единую базу. Сервис пересылал за деньги данные оценщика в единую базу Фонда государственного имущества. Схему связывают с народным депутатом Антоном Яценко. Вероятно, что связанные с ним фирмы заработали на ней 23 миллиона гривен.

Об отношении к Гетманцеву

Он отметил, что иногда политические взгляды "Голоса" отличаются от взглядов Гетманцева. Однако у него есть несколько научных работ из которых понятно, почему он предлагает определенные законы.

"Можем не разделять одну идеологию, но я уважаю людей, которые имеют свою точку зрения и готовы ее научно доказывать", – подчеркнул Железняк.