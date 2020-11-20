Минздрав Украины может рекомендовать ввести ограничения на количество людей в храмах. Приближаются праздники, поэтому чрезвычайно важно минимализировать риск заражения коронавирусом в церквях.

Премьер Денис Шмигаль провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей. Кроме того, на встрече присутствовали представители Кабмина. В частности, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко. Об этом сообщает Урядовий портал.

Обратите внимание Будут ли в Украине вакцинировать переболевших COVID-19: в Минздраве объяснили ситуацию

Что сказал Шмыгаль

Украина приближается к важным религиозным праздникам. В частности, Рождеству, Хануке, Святому Николаю и Крещению.

В такой период в храмах может возникать большое скопление людей.

Властям и церкви необходимо принять совместные меры, чтобы минимализировать количество зараженных.

Правительство разрабатывает механизм поддержки религиозных организаций.

Что сказал Ляшко

В будущем Минздрав готов рассмотреть норму об ограничениях количества людей в храмах на метр квадратный площади здания.

Локдаун выходного дня сможет замедлить темп распространения коронавируса. Это позволит смоделировать карантинные нормы для зимних праздников.

Заметьте! За сутки 19 ноября в Украине обнаружили в 14 575 человек. Подробнее о ситуации с COVID-19 в Украине читайте здесь.