Приближаемся к Рождеству: в храмах могут ввести ограничения на количество людей
Минздрав Украины может рекомендовать ввести ограничения на количество людей в храмах. Приближаются праздники, поэтому чрезвычайно важно минимализировать риск заражения коронавирусом в церквях.
Премьер Денис Шмигаль провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей. Кроме того, на встрече присутствовали представители Кабмина. В частности, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко. Об этом сообщает Урядовий портал.
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Что сказал Шмыгаль
- Украина приближается к важным религиозным праздникам. В частности, Рождеству, Хануке, Святому Николаю и Крещению.
- В такой период в храмах может возникать большое скопление людей.
- Властям и церкви необходимо принять совместные меры, чтобы минимализировать количество зараженных.
- Правительство разрабатывает механизм поддержки религиозных организаций.
Что сказал Ляшко
- В будущем Минздрав готов рассмотреть норму об ограничениях количества людей в храмах на метр квадратный площади здания.
- Локдаун выходного дня сможет замедлить темп распространения коронавируса. Это позволит смоделировать карантинные нормы для зимних праздников.
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