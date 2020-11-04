После скандального решения КСУ по е-декларированию Владимир Зеленский предложил законопроект, которым предлагает распустить действующий состав Конституционного Суда. Большинство украинцев такую идею президента поддерживают.

Об отношении украинцев к предложению Зеленского распустить КСУ свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

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Как опрошенные относятся к законопроекту президента

почти 60% респондентов поддерживают его;

27% – не поддерживают;

16% – не определились.

То есть тех, кому идея нравится, вдвое больше противников такого шага. Кроме сторонников президентской "Слуги народа" (82%), законопроект главы государства одобряют сторонники партии "За майбутнє" (70%).

51% из тех, кто ничего не знает о решении КСУ, все равно одобрили идею Зеленского. Среди ознакомленных с содержанием решения Конституционного Суда таких еще больше – 63%.

Как в целом украинцы оценивают решение КСУ

лишь 11% респондентов положительно;

каждый четвертый (25%) нейтрально к нему относится;

а 59% – негативно.

Что известно об опросе? Его "Рейтинг" провел 2 – 3 ноября 2020 года. По телефону опросили 2 000 граждан от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,2%.