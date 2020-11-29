Девятилетний мальчик Биньямин Милт нашел на Храмовой горе в Иерусалиме древнюю бусину. Исследователи подтвердили, что артефакт создали примерно 3 тысячи лет назад.

Это первое в истории храмовое украшение из золотых гранул, которое обнаружили во время мокрого отсева земли. Об этом сообщили на сайте The Jerusalem Post.

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Что это за украшение

Мальчик нашел украшение в форме цветка, когда просеивал почву. Оно осталось в очень хорошем состоянии. Даже археолог принял находку за неизвестный современный объект.

Во время сортировки найденных предметов эксперт вспомнил, что бусина похожа на артефакты времен Первого Храма, которые он уже видел ранее.

Once again the Temple Mount Sifting Project makes news for making no discernible contribution to our knowledge of the past.

This time it's a gold bead, of a common type in use for 1000 years or more & already known from Jerusalem and its surroundings.https://t.co/YpBw8roQe7 — Michael Press (@MichaelDPress) November 27, 2020

Уникальная находка

Археологи отметили, что золотые изделия этого периода встречаются очень редко. Ведь тогда золото было лишь рафинированным, со значительными примесями серебра.

Отметим! Подобные бусины в нескольких населенных пунктах Израиля находили и раньше. Они принадлежали к разным периодам. Подавляющее большинство происходило из эпохи железного века (XII – VI век до нашей эры).