В Иерусалиме 9-летний мальчик нашел золотое украшение: ему 3 тысячи лет
Девятилетний мальчик Биньямин Милт нашел на Храмовой горе в Иерусалиме древнюю бусину. Исследователи подтвердили, что артефакт создали примерно 3 тысячи лет назад.
Это первое в истории храмовое украшение из золотых гранул, которое обнаружили во время мокрого отсева земли. Об этом сообщили на сайте The Jerusalem Post.
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Что это за украшение
Мальчик нашел украшение в форме цветка, когда просеивал почву. Оно осталось в очень хорошем состоянии. Даже археолог принял находку за неизвестный современный объект.
Во время сортировки найденных предметов эксперт вспомнил, что бусина похожа на артефакты времен Первого Храма, которые он уже видел ранее.
Уникальная находка
Археологи отметили, что золотые изделия этого периода встречаются очень редко. Ведь тогда золото было лишь рафинированным, со значительными примесями серебра.
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