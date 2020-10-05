К 5-летию пребывания в Сирии министр обороны России Сергей Шойгу сделал заявление о полном уничтожении в стране террористической группировки "Исламское государство". Это уже не первое подобное популистское заявление от РФ и, к сожалению, до полного уничтожения ИГИЛ еще очень далеко.

После потери всех своих территорий в Сирии, "Исламское государство" (ИГИЛ) работает из подполья. Уверенно себя чувствуют исламисты в пустынных районах и в малонаселенных пунктах, делая партизанские рейды и захватывая стратегические объекты. Только за июнь 2020 года, по данным самих террористов, исламисты в Сирии совершили 71 нападение, в результате которых погибло 123 человека.

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В некоторых странах исламисты наоборот – развернули свое наступление. Например, относительно недавно террористы дали о себе знать на севере Африки, в Мозамбике, где они захватывают месторождения природных ресурсов, города и даже острова.

Активизируется группировка, как правило, только в странах со слабой центральной властью и шатким экономическим положением. Именно там люди наиболее уязвимы к пропаганде, которая является главным двигателем террористической организации. Это позволяет мобилизовать в ряды террористов все больше отчаянных.

Медиа – это корни "Исламского государства", а децентрализованный характер пропаганды делает их довольно сложной мишенью для полного уничтожения.

О структуре террористической пропаганды и методах ее продвижения сегодня – читайте в статье 24 канала.

Идеологический фундамент исламистских медиа

Насилие и жестокость – единственный путь к построению "всемирного халифата", – утверждается в книге-методичке идеолога ИГИЛ Абу Бакра Ан-Наджи "Управление жестокостью". Автор обосновывает это тем, что идеология джихадистов настолько противоположна действующей системе мира, что никакие компромиссы, такие как выборы, референдумы и политические партии недопустимы.

Для того чтобы достичь цели, исламисты из ИГИЛ прямым текстом предлагают стратегию уничтожения государства как института, а для этого якобы надо посеять хаос. Иными словами, понятие террора в них лишено негативной коннотации и является благом.



Номер журнала "Дабик", где боевики называют себя "солдатами террора"

Такой идеологический фундамент ломает привычное представление о военной пропаганде. Мы привыкли, что стороны пытаются как можно больше дать своим военным благородное человеческое лицо и одновременно изобразить врага как варвара и изверга, который казнит мирное население и не несет ничего, кроме анархии

В пропаганде же ИГИЛ анархия и призывы к террору – это главный метод борьбы в неравной войне. Исламисты отвергают устоявшиеся понятия о свободе и гуманизме. Поэтому человек, который прибегает к варварским пыткам и считает своей целью сеять хаос, название "террорист" воспримет скорее как комплимент. В то же время в своей среде он будет считаться героем.

Образ внешнего врага базируется на таком мощном понятии в истории арабских стран как "крестоносец" – так в исламистских сми называют всех западных военных и политиков. Войну с Европой и США подают как продолжение религиозных войн средневековья и борьбу против колонистов.

Ставка на откровенное изображение насилия и террора принесла свои плоды в 2014 году, когда ИГИЛ захватывала иракский город Мосул. Подконтрольное террористам агентство "Аль-Фуркан" тогда показало серию видео, как боевики входят в город и казнят иракских военных, несмотря на прошение о помиловании.

Эта информационная атака сыграла большую роль для деморализации в разы более численного противника и способствовала мобилизации повстанческих ячеек в самом Мосуле.

И если кадры с отрезанными головами кого-то действительно вдохновляют, то это много говорит о целевой аудитории пропаганды "Исламского государства". О ней – дальше.

Аудитория ИГИЛ

Пропаганда "Исламского государства" имеет довольно современную адресную структуру. То есть, для каждой аудитории пытаются выбрать особый подход. Но именно для мобилизации новых "добровольцев" пропаганда умышленно целится в наиболее маргинализированные группы населения.

В книге "Управление жестокостью" пропагандист ИГИЛ Ан-Наджи даже не скрывает, что идеальной почвой для распространения идей "Исламского государства" есть мусульманская община с большой долей безработной молодежи, которая не имеет особых жизненных перспектив.

Как известно, такое подавленное население склонно к радикальным идеям, в частности из-за своей необразованности. В таком обществе появление харизматичного лидера и новых радикальных протестных идей могут быть приняты с восторгом.

Именно на этот социопсихологический феномен делает ставку "Исламское государство". Этим можно объяснить успех ИГИЛ в Нигерии, Мозамбике, Сомали и других африканских государствах.



Террористы в Нигерии / Скриншот YouTube

Но "целевая аудитория" исламистов может проживать и в относительно спокойных странах. Издание Wired справедливо отмечает, что "Исламское государство" стало очень популярным брендом и платформой для всех "отчаянных и обманутых".

На этой платформе маргинализированные люди (возможно даже с психологическими отклонениями) могут воплощать в жизнь свои извращенные идеи. Для них “общее” в лице идеи "великого халифата" является способом воплощения сокровенного "индивидуального".

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В одном из номеров журнала "Дабик“, который издают террористы, говорится, что к возрождению ”великого халифата" причастен каждый мусульманин. В этом можно увидеть попытку создать у читателя ощущение соучастия в создании чего-то великого. Это – стандартный инструмент военной пропаганды, и работает он очень часто на людей с низкой самооценкой.

И хотя таких уязвимых людей в странах западного мира немного, исламисты все же находят людей, готовых воевать за создание всемирного халифата. По разным оценкам, к ИГИЛ присоединилось по меньшей мере 20 тысяч иностранных добровольцев.

Контент и его распространение

По жанрам контент “Исламского государства” очень разнообразен. Террористы держали под контролем множество радиостанций, студий, редакций и тому подобного. На территории фундаменталистов и за ее пределами выходят многие периодические издания, каждое из которых рассчитано на определенную аудиторию: беженцы в Европе, жители Северного Кавказа, население исламских азиатских республик, турки, африканцы, американцы, сирийцы и тому подобных.

Например, для влияния на европейскую аудиторию медиа-подразделение боевиков "Аль-Хайят" выпускало уже упомянутый цифровой журнал "Дабик". Это издание отличалось высоким качеством верстки и использованием передовых медиатехнологий. ИГИЛ занималась этим проектом, когда была на пике своего могущества (с 2014 по 2016 годы).

Поскольку журнал рассчитан на европейского читателя, особый фокус авторы делают на продвижение месседжа возвращение эмигрантов домой.

Например, редактор издания Cracked Роберт Эванс в своей статье обратил внимание на освещение эпизода смерти трехлетнего Айлана Курди, тело которого вынесло на берег. Оказалось, что лодка парня затонула, когда он с кем-то из взрослых пытался покинуть Египет. Трагическая смерть ребенка привлекла к проблеме внимание всего мира, но у "Дабика“ был свой ракурс – там опубликовали фото с мертвым мальчиком и подчеркнули, что ”так будет с каждым, кто будет пытаться убежать".

Журнал "Константинополь", выпускающий ИГИЛ на аудиторию Турции, имеет целью мобилизацию в свои ряды турок. На страницах издания террористов можно найти критику президента Эрдогана как "тирана", демократов и курдов как "неверных безбожников".

Особое внимание пропагандистская машина делает на русскоязычной аудитории, ведь жители Северного Кавказа и других регионов страны-террориста России неоднократно пополняли ряды исламистов и сыграли большую роль в сирийском противостоянии. Некоторые из них имели боевой опыт, который получили на двух чеченских войнах.

Для влияния на русскоязычную аудиторию "Аль-Хайят" выпускает журнал "Исток", который делают мессенджи для народов Кавказа, исповедующих ислам. Здесь ИГИЛ пытается играть на противостоянии с Россией, в частности на незаживающих ранах чеченских войн. Пропагандисты отмечают, что именно "неверные" россияне властвуют на "исламских землях Кавказа".



Номер русскоязычного журнала "Исток", который вышел после теракта в самолете над Египтом в 2015 году

Интернациональный медиацентр террористов "Фурат" также работает на российскую аудиторию, однако еще затрагивает страны Средней и Северо-восточной Азии. Для жителей Таиланда, Индонезии, Сингапура, Малайзии, Брунея "Фурат" выпускает газету "Аль-Фатихин".

Для публикации информации о взятии ответственности за теракты существует агентство "Амак". На него часто ссылаются европейские СМИ как на рупор террористов.

Американский исследователь Карим Эль Даманхури обратил внимание, что военная техника и трофеи являются наиболее популярным визуальным образом в изданиях ИГИЛ. Снимки боевиков умышленно часто делают с низкого ракурса, что является популярным визуальным приемом для акцентирования на силе изображаемого военного.

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Исламисты овладели техникой съемки "от первого лица". Такие материалы визуально похожи на популярные игровые шутеры – они создают эффект присутствия читателя или зрителя.

Если террористы прошлого путем насилия пытались привлечь внимание общества к определенным идеям, то сейчас террористы используют насилие уже как главный месседж, – отмечает эксперт по борьбе с терроризмом Лондонского Королевского Института Объединенных служб Рафаэлло Пантуччи.

Отметим, что все газеты и журналы выходят в электронной форме. Боевики постоянно делают копии своих сайтов, переводят их на многие языки и распространяют через анонимные платформы. Именно поэтому борьба с этим контентом требует высокого уровня технологий и профессионализма спецслужб.

Так же на анонимных платформах и через соцсети боевики распространяют видео. Фильмы ИГИЛ часто находят свою аудиторию в частности благодаря высокому качеству продакшена. Журналисты CNN даже сравнивали один из самых популярных фильмов "Звон мечей" с голливудскими кинолентами.

Сюжет CNN с кадрами фильма "звон мечей"

Подконтрольные исламистам агентства также используют как пропаганду нашиды – традиционные мусульманские песнопения. В 2015 году боевики опубликовали клип на русском языке "Скоро, очень скоро" с казнями и угрозами пролить в Европе “море крови”. На следующий день состоялись мастштабные теракты в Париже.

Сейчас количество самых известных пропагандистских нашидов измеряется десятками. Они выходят на разных языках мира. Выпуском песен в основном занимается медиа-центр агентства "Аль-Хаят".

Терроризм и социальные медиа

Боевики пользуются не только передовыми способами распространения и продвижения информации в социальных сетях, но и мастерски используют их уязвимые места.

ИГИЛ даже имеет ботов, которые распространяют информацию в Twitter и на Facebook. На пике своей активности террористы публиковали по 40 сообщений в день и распространяли их. Это могло быть что угодно: от брошюр и мемов до 20-минутных видеороликов. Только за 2015 год Twitter удалил 360 тысяч аккаунтов за пропаганду терроризма.

Очень показательным случаем пользования уязвимыми местами соцсетей является так называемое “похищение хэштэгов”. Это когда террористы к своим постам добавляют самые популярные хэштеги, чтобы люди случайно сталкивались с их контентом, просматривая ленту. Часто исламисты таким образом распространяли шок-контент.

Но Twitter, Facebook – централизованные соцсети, которые легче контролировать, чем, например, анонимный Telegram. Этот мессенджер имеет технологию шифрования, а потому позволяет распространять террористическую пропаганду почти без риска быть схваченным спецслужбами.

И хотя Telegram также усиленно работает над ликвидацией ячеек террористической пропаганды, эффективными эти меры назвать трудно. Администрация постоянно удаляет каналы боевиков, однако они впоследствии снова появляются и продолжают набирать аудиторию.

Украинский исследователь терроризма Александр Кореньков проанализировал цикл существования некоторых Telegram-каналов, связанных с ИГИЛ, и обнаружил, что их средняя продолжительность жизни составляет в среднем около 100 дней. Из десяти каналов пять восстановили уже через несколько недель, а во время исследования постоянно появлялись новые каналы, которые продвигали через уже существующие.

С начала 2020 года Telegram удалось заблокировать 200 000 аккаунтов и каналов, которые могли быть причастными к пропаганде терроризма. В ответ ИГИЛ постепенно переходит на менее популярные мессенджеры с анонимным шифрованием.

Исчезла ли пропаганда после поражения ИГИЛ в Сирии?

Когда "Исламское государство" захватило большую часть территорий Ирака и большую часть Сирии появились возможности вливать немалые деньги в централизованную пропаганду и привлекать к производству контента креативных людей. Прибыль исламисты получали в основном от продажи нефти через посредников, дани с подконтрольных территорий и донатов от неравнодушных к их деятельности людей.

Именно в этот период террористы снимали документальные фильмы, довольно высококачественные пропагандистские ролики, профессиональные фото, которые публиковали на страницах онлайн-изданий и тому подобное.

Сейчас, когда ИГИЛ потеряла свои территории в Сирии и Ираке, акценты пропаганды сместились на более дешевые социальные сети и онлайн-издания. Также из-за антиисламистской цензуры боевики вынуждены привлекать к распространению информации больше посредников.

Финансирование сейчас держится на жертвах и волонтерской работе, которой исламистам всегда хватает. В итоге имеем, что пропаганда никуда не исчезла, ИГИЛ продолжает вербовать в свои ряды все больше сторонников.

Что самое страшное, теперь пропаганда имеет более децентрализованный характер, а потому искоренить это явление из сети методом цензуры просто невозможно. ИГИЛ имеет разветвленную сеть волонтеров и сторонников по всему миру, а новые технологии (такие как анонимные мессенджеры) лишь помогают террористам безопаснее себя чувствовать.

Пропаганда ИГИЛ и Украина

К сожалению, в Украине антиисламистская цензура не работает в тех масштабах, чтобы предупредить возможное негативное влияние на потенциальных адептов "халифата". Не является проблемой для украинского интернет-пользователя найти русскоязычные выпуски газет боевиков на сайтах-копиях, которые постоянно делают террористы.

Во Франции, например, такие сайты блокируют и само посещение этих ресурсов может быть поводом для проверки от спецслужб.



Задержание боевика в Житомире / Фото СБУ

То, что проблема "Исламского государства" актуальна и для Украины говорят хотя бы прецеденты с недавним задержанием боевика в Житомире и арест одного из лидеров исламских террористов в Киеве.

Медиа ИГИЛ представляют угрозу для Украины, прежде всего из-за того, что могут способствовать радикализации мусульман на ее территории – как среди граждан, в частности на оккупированных территориях, так и в общинах диаспоры из исламских стран, – сказал эксперт из Центра политических студий "Доктрина" Денис Москалик в комментарии 24 каналу.

Москалик приводит в качестве примера украинское сообщество крымских татар или многочисленную азербайджанскую диаспору. Также не стоит забывать про татар на оккупированной территории АР Крым, где репрессии против представителей народа могут стать поводом для поиска новых идейных ориентиров и радикализации.