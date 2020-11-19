Президент Молдовы Додон после поражения на выборах собрался в Россию
Прорсийский президент Молдовы Игорь Додон планирует отправиться едва ли не с последним рабочим визитом на этом посту в Россию. Это при том, что он проиграл выборы проевропейской кандидатке Майе Санду, которая должна вступить в должность до конца 2020 года.
О необходимости визита в Россию Игорь Додон беседовал с заместителем руководителя администрации Владимира Путина Дмитрием Козаком. Об этом сам молдавский президент рассказал в фейсбуке.
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Российская сторона поблагодарила меня за усилия, приложенные в течение президентского срока и направленные на укрепление стратегического партнерства Молдовы и России,
– заявил Игорь Додон.
Со своей стороны молдавский президент поблагодарил Дмитрия Козака за помощь России Молдове во время его пребывания на посту президента – в экономической и гуманитарной сферах.
"В завершение беседы договорились с Дмитрием Козаком о проведении моего рабочего визита в Россию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского сотрудничества", – рассказал президент Молдовы.
Почему это важно?
Игорь Додон уже проиграл президентские выборы, а значит досиживает на посту президента последние дни. По законодательству, инаугурация президента должна состояться не позднее чем через 45 дней после выборов, то есть до 30 декабря 2020 года.
Победа Майи Санду одновременно является поражением России, ведь она, в отличие от пророссийского Додона, открыто проевропейский кандидат.
Поэтому, вполне вероятно, Россия в лице Игоря Додона стремится сформировать в Молдове сильную пророссийскую оппозицию, чтобы не дать государству окончательно развернуться в сторону Европейского союза.
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