Прорсийский президент Молдовы Игорь Додон планирует отправиться едва ли не с последним рабочим визитом на этом посту в Россию. Это при том, что он проиграл выборы проевропейской кандидатке Майе Санду, которая должна вступить в должность до конца 2020 года.

О необходимости визита в Россию Игорь Додон беседовал с заместителем руководителя администрации Владимира Путина Дмитрием Козаком. Об этом сам молдавский президент рассказал в фейсбуке.

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Российская сторона поблагодарила меня за усилия, приложенные в течение президентского срока и направленные на укрепление стратегического партнерства Молдовы и России,

– заявил Игорь Додон.

Со своей стороны молдавский президент поблагодарил Дмитрия Козака за помощь России Молдове во время его пребывания на посту президента – в экономической и гуманитарной сферах.

"В завершение беседы договорились с Дмитрием Козаком о проведении моего рабочего визита в Россию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского сотрудничества", – рассказал президент Молдовы.