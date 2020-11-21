Президент Молдовы Игорь Додон, который хотел переизбраться на второй срок, подал в суд 3 иска о якобы фальсификациях на выборах. В частности, политик заявил о подкупе молдаван, которые голосовали за рубежом.

В качестве доказательств Додон предоставил видео плохого качества, которые в день выборов, 15 ноября, появились в сети. Об этом сообщает Zdg.md.

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Было подано несколько апелляций, и логично подал эти апелляции. Вы видели мошенничество в странах ЕС, вы видели транспортировку избирателей. Поэтому понятно, что эти вопросы есть, но мы будем идти по законной процедуре,

– сказал Додон.

Апелляционный суд Кишинева признал все 3 жалобы Додона неприемлемыми. В то же время 2 из них еще может рассмотреть Верховный суд не позднее 21 ноября.

О каких "нарушениях" заявил Додон

Одна из жалоб касалась вмешательства иностранцев в избирательную кампанию. Речь идет о президенте Румынии Клаусе Иоганнисе, премьере Румынии Людовике Орбане и председателе немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Судьи уже отклонили жалобу, однако она еще может быть обжалована в Верховном суде.

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Кроме того, адвокаты Додона пожаловались на якобы препятствование доступу на избирательные участки молдаван, проживающих на левом берегу Днестра. Суд также признал жалобу неприемлемой.

Третья жалоба касалась якобы подвоза избирателей на участки во время второго тура выборов. По словам Додона, 15 ноября, в медиапространстве появились видео, которые свидетельствовали о нарушении действующего законодательства.

Обратите внимание! На выборах президента Молдовы победила проевропейская кандидатка и лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Ее поддержали 57,74% избирателей. Додон проиграл с результатом – 42,25% голосов.

В частности политик ссылается на телеграм-канал "Люстрация" и на то, что на видео, мол, можно увидеть централизованное перевозки избирателей и их подкуп за 700 "приднестровских рублей".

Кроме того, по данным издания, в качестве доказательств адвокаты Додона предоставили фейковые видео об организованном подвозе избирателей на участки в Вероне, а также о подкупе в пользу Маи Санду в Лондоне. Судьи уже отклонили эти иски.

Результаты выборов президента Молдовы / инфографика 24 канала