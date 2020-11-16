Пока еще президент Молдавии Игорь Додон поздравил свою оппонентку Майю Санду с победой на выборах. Впрочем, он жалуется на, мол, беспрецедентные нарушения на выборах, позволившие ей победить.

Игорь Додон собирается оспаривать результаты выборов. Об этом он объявил на своем брифинге утром понедельника, 16 ноября, сообщает 24 канал.

К слову Результаты выборов президента Молдовы: победила Санду

Президент Молдовы подчеркнул, что предварительные результаты выборов показали, что следующим лидером станет Майя Санду. Поэтому он ее с этим и поздравил, но "также предварительно".

Я поздравляю ее с предыдущей победой, но точка в избирательном процессе будет поставлена, когда проверят все сообщения о нарушениях,

– подчеркнул пророссийский политик.

Он заявил, что второй тур выборов президента показал "беспрецедентные нарушения". В частности он выделил запрет голосовать жителям непризнанного Приднестровья, подвоз и подкуп избирателей в странах ЕС, а также прямое вмешательство западных лидеров в избирательную кампанию.

"В этой ситуации я обязан использовать все законные методы, чтобы опротестовать эти результаты. Я не буду отступать, потому что нельзя так издеваться над нашими гражданами", – заявил Игорь Додон.

Результаты выборов в Молдове и что они означают

После подсчета 100% голосов Центральная избирательная комиссия Молдовы показала уверенную победу оппозиционной кандидатки:

Майя Санду – 57,74%,

Игорь Додон – 42,25%.

Игоря Додона преимущественно поддерживали в непризнанном Приднестровье, находящемся под оккупацией России. Так же и само "братское государство" и его сателлиты были на стороне действующего президента.

Зато Майя Санду – проевропейская кандидатка. Ее поддерживали в крупных городах Молдовы, а также диаспора за рубежом. На ее стороне члены ЕС, что поддерживают евроинтеграцию Молдовы и проукраинские и проевропейские политики из соседней Украины.