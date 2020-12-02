Играл с мамой в прятки: в Одессе потерялся 5-летний мальчик – фото
В Одессе мама и ее 5-летний сын устроили игру в прятки, которая едва не закончилась трагедией. Ребенок заблудилась, а мать обежала несколько кварталов, пытаясь отыскать сына.
К счастью, история имеет хороший конец: ребенка в магазине на улице Екатерининской нашли правоохранители. Об этом пишет пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
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Они забрали мальчика в райотдел, чтобы согреть и успокоить, а также одновременно начали поиски его матери. Женщину нашли в нескольких кварталах от места, где она разминулась с сыном.
Правоохранителям она объяснила, что надеялась самостоятельно разыскать ребенка.
Мальчик ждал маму в райотделе полиции
Передавая мальчика маме, полицейские попросили его больше не убегать далеко во время игр. Маму же – быть осмотрительнее и в случае чего не тянуть, а как можно скорее обращаться за помощью в полицию.
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