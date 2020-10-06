Каждый полководец во время войны или военных учений имеет четкий план действий. Однако даже самый опытный из них может столкнуться с непредсказуемым препятствием для его осуществления. Иногда причиной этого может стать маленькое недоразумение, о котором впоследствии будут вспоминать с улыбкой.

Как дети с помощью игрушечной пушки остановили военную колонну генерала Паттона – в новом выпуске программы "Одна история" на 24 канале.

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В 1941 году, за несколько месяцев до того, как вступить во Вторую мировую войну, военные силы США организовали большие международные учения в штате Луизиана. Для имитации войны бойцов разделили на 2 команды:

"красную" армию;

"синюю" армию.

В тренировке принимали участие офицеры, которые впоследствии стали известными на весь мир и заняли ведущие посты в американской армии. Был среди них и генерал Джордж Паттон – один из самых узнаваемых военачальников времен Второй мировой войны. Он стал для американцев своеобразным символом победы и прославился тем, что под его командованием не было проиграно ни одно сражение.



Джордж Паттон / Фото api.army.mil

На этих учениях генерал возглавил армию "красных" и повел ее к победе. На каком-то отрезке пути военнослужащим было необходимо перейти небольшую реку под названием Кейн. Они должны были оказаться во фланге противников. Однако, как только армия начала переходить на противоположный берег по Бермудскому мосту, военные услышали громкие выстрелы. Наученные воины определили, что обстрел ведут из пулемета 50-го калибра.

Тогда на разведку отправили одного из солдат, который выбрался на ближайшее дерево и стал наблюдать через бинокль. С другой стороны реки он заметил только жилой дом и станцию ​​заправки с припаркованным рядом военным авто. Выводом, по его мнению, было то, что они наткнулись на передовой отряд армии "синих". Вскоре раздался еще один выстрел, и солдат, спасаясь, быстро покинул разведывательный пост.

Игрушечная пушка, которая остановила Паттона

Поскольку выстрелы повторялись снова и снова, воины под руководством Паттона открыли огонь. Однако и это не помогло, противники по ту сторону не сдавались, пулемет не умолкал, а разглядеть количество вражеских сил до сих пор не удавалось. Так продолжалось около 30 минут, пока надзиратели за учениями не решили перейти мост и в конце выяснить, что происходит.

На удивление, в засаде между прибрежной растительностью они увидели трех мальчишек с игрушечной пушкой-хлопушкой. Эта популярная игрушка "стреляла" с помощью смешивания воды и карбида кальция, которые в результате химической реакции образовывали громкий звук, похожий на очередь с крупнокалиберного пулемета.

Ребятами оказались трое братьев, которые вместе с родителями проживали в доме неподалеку. Их семье принадлежала станция заправки, о которой ранее докладывал разведчик. Самому старшему из детей в то время было всего 15 лет. Заметив военных, мальчишки решили привлечь к себе внимание. Когда колонна начала отстреливаться, они настолько увлеклись игрой, что даже не думали завершать баталию.

Чем завершилась ожесточенная "битва"

На их счастье, для военных эти учения также были своеобразной игрой, поэтому один из офицеров только пошел к родителям ребят и вежливо попросил забрать детей с их стратегического пути. Таким мирный способом битва под Бермудским мостом в Луизиане завершилась.

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Через несколько месяцев Соединенные Штаты Америки вступили во Вторую мировую войну, а о случае в Луизиане заговорили только после ее завершения. В 1946 году в одном из периодических изданий Нью-Орлеана вышла статья под названием "Как хлопушка остановила армию". Во второй раз эту историю вспомнили только в 1989 году. О ней рассказал известный радиоведущий станции АВС Пол Харви. Выпуск этой программы случайно услышал Кеннет Прудом, который узнал в этой истории себя с братьями. К тому времени ему было уже 60 лет.

Впоследствии Кеннет прокомментировал, что всю свою жизнь он даже не догадывался о том, что ему с братьями удалось чуть ли не единственным в мире остановить непобедимого генерала Джорджа Паттона.