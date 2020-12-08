Шведский производитель мебели IKEA решил отказаться от своего каталога товаров, который выдавал 70 лет подряд. Компания прекращает выдавать как печатную, так и электронную версии каталога. Свои идеи по обустройству помещений IKEA будет показывать "новыми методами".

В октябре мир увидел последнюю версию каталога IKEA на 2021 год. Такое решение компания назвала эмоциональным, но рациональным. Об этом информирует авторитетное издание CNN.

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Что будет дальше

IKEA планирует издать небольшую книгу с идеями по обустройству дома и историей своего каталога.

Перевернуть страницу истории, связанную с нашим любимым каталогом, – это естественный процесс на фоне изменения привычек покупателей. Мы будем показывать людям свое видение обустройства помещения новыми методами,

– говорит исполнительный директор компании Конрад Грюсс.

Сейчас компания смещает акцент на цифровые продажи и маркетинг. Во время пандемии ее онлайн-продажи резко выросли.

В то же время в IKEA уверяют, что компания и дальше продолжит использовать "тотальный рыночный подход", так как клиенты хотят "потрогать и попробовать" их продукцию. Следовательно, предлагают выставочные залы в центральных районах городов, традиционные пригородные магазины и онлайн-центры выполнения заказов.

Что известно о каталоге IKEA

Первый каталог IKEA выпустила на шведском языке в 1951 году.

В 2000 году появилась первая двойная версия: печатная и онлайн.

На пике своего развития в 2016 году IKEA напечатала 200 миллионов экземпляров на 32 языках, которые распространила на 50 рынках.

В октябре 2020 года вышла последняя.



Последняя версия каталога ІКЕА / Фото ІКЕА

IKEA в Украине

Шведский производитель мебели начал продавать свои товары в онлайн-магазине Украины 14 мая 2020 года. Покупатели, кроме доставки, могут забрать товар бесплатно в одном из двух пунктов получения заказов в Киеве.

Открыть первый физический магазин обещали в киевском торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall до конца 2020 года. Его общая площадь составит более 5 тысяч квадратных метров. В нем представят комбинацию аксессуаров и мебели в инсталляциях.