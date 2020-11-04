Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе. Однако для этого Армения должна вывести войска из региона.

Алиев подчеркнул, что чем быстрее закончится война в Карабахе, тем будет лучше. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Важно В Азербайджане оценили возможность вмешательства третьих стран в ситуацию в Нагорном Карабахе

Он заявил, что единственным компромиссом Армении должно быть "полное освобождение всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН и выполнением их основных принципов".

Я неоднократно говорил и могу еще раз повторить, что если премьер-министр Армении примет обязательство об освобождении других территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств,

– сказал глава Азербайджана.

Алиев также требует от премьера Армении Никола Пашиняна освободить территории Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. По словам Алиева, Армения не хочет прекращения войны.

За что воюют в Нагорном Карабахе

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет, а сейчас разгорелся с новой силой.

Стоит отметить, что большую часть Нагорного Карабаха составляют этнические армяне . Не удивительно, что этот регион еще раньше заявил о своем желании стать частью Армянской ССР .

. Не удивительно, что этот регион еще раньше заявил о своем . Однако еще до распада Советского Союза и образования независимых Армении и Азербайджана Нагорно-Карабахская автономная область входила в состав Азербайджанской ССР .

. Серьезные вооруженные столкновения начались еще в 1990 году. В 1992 году Нагорно-Карабахский парламент провозгласил независимость так называемой Нагорно-Карабахской Республики.

Только в 1994 году стороны подписали Бишкекский протокол , который предусматривал прекращение огня. Несмотря на это, в районе Нагорного Карабаха между странами время от времени происходили вооруженные столкновения, которые не перерастали в масштабные военные действия.

, который предусматривал прекращение огня. Несмотря на это, в районе Нагорного Карабаха между странами время от времени происходили вооруженные столкновения, которые не перерастали в масштабные военные действия. Однако 27 сентября на территории Нагорного Карабаха началось обострение давнего военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Актуально США заявили о работе над введением миротворцев в Нагорный Карабах

Заметим, что 26 октября в Нагорном Карабахе вступило в силу третье перемирие. О нем Азербайджан и Армения договорились во время переговоров в США. Однако его нарушают, как и предыдущие два. 30 октября стороны достигли согласия не стрелять в мирные объекты и гражданское население.

Подробнее о ходе конфликта Армении и Азербайджана – читайте здесь.

Азербайджан и Армения возобновили боевые действия: смотрите видео