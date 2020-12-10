Алиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана: детали о резонансном заявлении
В Баку 10 декабря провели военный парад в честь прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Во время своего выступления глава государства Ильхам Алиев назвал Ереван и часть армянских территорий "историческими азербайджанскими землями".
Pангезур, Севан, Ереван – исторические азербайджанские земли, – Алиев
Своей победой в Нагорном Карабахе Азербайджан восстановил историческую справедливость и международное право. Об этом сообщает портал Aysor.
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Pангезур, Севан, Ереван – это все исторические азербайджанские земли. Наш народ веками жил там, но руководство Армении изгнало из родных земель сотни тысяч азербайджанцев. Затем такая же картина наблюдалась в Карабахе,
– отметил Алиев.
Президент Азербайджана отметил, что все ведущие международные организации поддержали территориальную целостность его родины. Алиев отметил, что в течение 17 лет он неоднократно говорил армянской власти, что если территории не отдадут мирно, то Баку вернет их военным путем.
На парад в Баку прибыл президент Турции
Участие в параде приняли около 3 тысяч военных Азербайджана и 2 783 военных из Турции. Именно в такое количество – 2 783 – оценивают потери Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе. Также на мероприятие прибыл давний союзник Ильхама Алиева – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Смотрите видео с парада в Баку:
Что известно о прекращении боевых действий в Карабахе?Боевые действия между Азербайджаном и Арменией начались в сентябре 2020 года. За это время Азербайджан значительно продвинулся вглубь захваченных Арменией территорий. Армения, Азербайджан и Россия заключили договоров о прекращении огня 10 ноября. В Нагорный Карабах прибыли российские миротворцы.
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