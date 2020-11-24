Алиев посетил Агдам – центр первого района, который Армения освободила по договоренностям: фото
Армия Азербайджана 20 ноября вошла в Агдамский район. Он стал первым, который армянские войска покинули в результате договоренностей двух государств. Уже 23 ноября центр района город Агдам посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Вместе с главой государства посетила разрушенный войной город и первая леди Мехрибан Алиева, сообщает турецкое издание Anadolu.
К слову Войска Азербайджана вошли в Агдам: армяне покидают дома
Во время своей поездки Ильхам Алиев поднял над Агдамом азербайджанский флаг – впервые за 27 лет оккупации. Кроме того, он посетил 150-летнюю Агдамскую мечеть, от которой остались только стены.
Ранее в сети уже публиковали кадры того, как армяне обращались с азербайджанскими мечетями. Одну из таких в Зангиланском районе превратили в свинарник.
Агдамский район вернули под контроль Азербайджана в результате договоренностей, которые подписали Армения и Азербайджан. В 1993 году армия Армении оккупировала около 77% района.
Ильхам Алиев посетил Агдам: смотрите фото (Anadolu)
Что известно об Агдаме:
- Когда-то это был многотысячный город – районный центр. Впрочем, Агдам почти полностью был уничтожен войной в 1993 году. Город стал ареной ожесточенных боев, а карабахские армяне активно обстреливали его из "Градов", практически разрушив его.
- Что интересно, Агдамский – это единственный из оккупированных районов, который расположен на востоке, а не на западе от Нагорного Карабаха. Если восточные районы Армения оккупировала, чтобы проложить путь к Степанакерт, то Агдамский – чтобы туда не могли войти азербайджанские войска.
Руины Агдама после войны 1993 года / Фото Джоао Лейтао
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