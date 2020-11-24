Армия Азербайджана 20 ноября вошла в Агдамский район. Он стал первым, который армянские войска покинули в результате договоренностей двух государств. Уже 23 ноября центр района город Агдам посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вместе с главой государства посетила разрушенный войной город и первая леди Мехрибан Алиева, сообщает турецкое издание Anadolu.

К слову Войска Азербайджана вошли в Агдам: армяне покидают дома

Во время своей поездки Ильхам Алиев поднял над Агдамом азербайджанский флаг – впервые за 27 лет оккупации. Кроме того, он посетил 150-летнюю Агдамскую мечеть, от которой остались только стены.

Ранее в сети уже публиковали кадры того, как армяне обращались с азербайджанскими мечетями. Одну из таких в Зангиланском районе превратили в свинарник.

Агдамский район вернули под контроль Азербайджана в результате договоренностей, которые подписали Армения и Азербайджан. В 1993 году армия Армении оккупировала около 77% района.

Ильхам Алиев посетил Агдам: смотрите фото (Anadolu)

Что известно об Агдаме:

Когда-то это был многотысячный город – районный центр. Впрочем, Агдам почти полностью был уничтожен войной в 1993 году. Город стал ареной ожесточенных боев, а карабахские армяне активно обстреливали его из "Градов", практически разрушив его.

Что интересно, Агдамский – это единственный из оккупированных районов, который расположен на востоке, а не на западе от Нагорного Карабаха. Если восточные районы Армения оккупировала, чтобы проложить путь к Степанакерт, то Агдамский – чтобы туда не могли войти азербайджанские войска.



Руины Агдама после войны 1993 года / Фото Джоао Лейтао