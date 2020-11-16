Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Нагорный Карабах. Речь идет о той части спорных территорий, которые вернулись под контроль Азербайджана после вооруженного конфликта с Арменией.

Президентский кортеж Алиева заметили в Горадизе Физулинского района Нагорного Карабаха. Соответствующее видео появилось на ютюб-канале "Правда или Факты".

Между тем Армия обороны Нагорного Карабаха сохранит свой статус и будет развиваться, – премьер Армении

На ролике видно, как из одного из автомобилей президентского кортежа выходит Алиев в военной форме. Он приветствует людей вокруг, а те аплодируют и встречают его радостными возгласами.

Впоследствии люди начали скандировать: "Карабах!".

Алиев в Нагорном Карабахе: видео

Обратите внимание! 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Договор означает фактическую капитуляцию Армении в противостоянии, которое возобновилось в регионе в сентябре.



В Ереване возмущенные люди захватили здание правительства и парламента и даже избили спикера. Сам глава правительства Никол Пашинян сообщил, что другого выхода, кроме соглашения, у него не было, так как если бы он не поставил свою подпись под документом, то 20 тысяч армянских военнослужащих могли оказаться в окружении.

Больше о ситуации в Нагорном Карабахе и конфликт между Арменией и Азербайджаном – читайте по ссылкам.