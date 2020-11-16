Алиев прибыл в Нагорный Карабах: как его там встретили – видео
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Нагорный Карабах. Речь идет о той части спорных территорий, которые вернулись под контроль Азербайджана после вооруженного конфликта с Арменией.
Президентский кортеж Алиева заметили в Горадизе Физулинского района Нагорного Карабаха. Соответствующее видео появилось на ютюб-канале "Правда или Факты".
Между тем Армия обороны Нагорного Карабаха сохранит свой статус и будет развиваться, – премьер Армении
На ролике видно, как из одного из автомобилей президентского кортежа выходит Алиев в военной форме. Он приветствует людей вокруг, а те аплодируют и встречают его радостными возгласами.
Впоследствии люди начали скандировать: "Карабах!".
Алиев в Нагорном Карабахе: видео
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