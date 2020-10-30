Бывший глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук призвал судей КСУ подать в отставку. Он назвал их преступной закрытой кастой.

Судья подчеркнул, что Конституционный Суд фактически превратился в закрытую преступную касту, которая сама себя наделила надконституционными полномочиями с целью избежания какой-либо ответственности. Об этом Станислав Шевчук написал на своей фейсбук-странице.

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Критика Шевчука судей КСУ

Он отметил, что в истории КСУ были разные по качеству и содержанию решения, но "никогда прежде эти решения не принимались в условиях столь явного конфликта интересов и личной заинтересованности судей".

Шевчук отмечает, что приходится констатировать, что нынешние судьи Конституционного суда "потеряли авторитет у граждан Украины, не способны выступать защитниками конституционного строя и не могут быть арбитрами между властью и обществом".

Обращаюсь к судьям КСУ: вспомните о собственном достоинстве, не цепляйтесь за должности любой ценой, проявите мудрость и мужество. Подайте в отставку! Граждане Украины оценят это,

– подчеркнул Шевчук.

Он также выразил мнение, что Украине необходима срочная конституционная реформа, которая "положит конец квотности и кулуарщине" при назначении судей КСУ.

Скандальное решение КСУ: что надо знать

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного Кодекса Украины. Именно она предусматривает наказание за ложное декларирование (штраф или лишение свободы) чиновников государственного или местного уровня.

Решение приняли по иску нардепов от ОПЗЖ и "За майбутнє". Последних активно связывают с олигархом Коломойским.

Это возмутило украинцев, 30 октября они вышли на массовый протест в центре Киева.

Также обеспокоено приговором и мировое сообщество. В ЕС уже заявили, что это может привести к потере безвизового режима.



КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала