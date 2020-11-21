В Грузии 21 ноября проходит второй тур голосования на парламентских выборах. Все кандидаты от оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, однако их имена все равно есть в бюллетенях.

Из-за такого решения оппозиции единственным избирательным субъектом на голосовании является провластная партия "Грузинская мечта". Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

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Почему оппозиция отказалась участвовать в выборах

Во время первого тура выборов в Грузии больше всего голосов получила "Грузинская мечта". Кандидаты от оппозиционных партий считают, что результаты были сфальсифицированы. Из-за этого они отказались от участия в выборах, а также призвали своих сторонников игнорировать голосование.

Однако в бюллетенях есть имена всех кандидатов, которые прошли во второй тур.

Второй тур выборов в Грузии: главное

По состоянию на 12 часов утра явка избирателей на участках в Грузии составляет 8,29%.

Самую высокую активность зафиксировали в регионе Имеретия – 11,4%, а самую низкую – в округе Сабуртало – 6,2%.

Заметим, во время первого тура выборов, который состоялся 31 октября, явка по состоянию на 12:00 была более чем на 10% больше.

Парламентские выборы проходят в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не набрал более 50% голосов.

Теперь избиратели выбирают из двух кандидатов, которые показали лучшие результаты.

Добавим, что выборы будут считаться действительными при любой явке. Победит кандидат, набравший большее количество голосов.

Обратите внимание! После первого тура голосования в Грузии вспыхнули протесты. Люди были несогласны с результатами выборов и вышли на площадь Тбилиси. Во время столкновений пострадали около 30 протестующих. Подробнее о протестах – читайте здесь.