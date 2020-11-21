Несмотря на отказ участвовать во 2 туре выборов в Грузии, кандидаты оппозиции есть в бюллетенях
В Грузии 21 ноября проходит второй тур голосования на парламентских выборах. Все кандидаты от оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, однако их имена все равно есть в бюллетенях.
Из-за такого решения оппозиции единственным избирательным субъектом на голосовании является провластная партия "Грузинская мечта". Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
К теме В Грузии проходит второй тур парламентских выборов: что известно
Почему оппозиция отказалась участвовать в выборах
Во время первого тура выборов в Грузии больше всего голосов получила "Грузинская мечта". Кандидаты от оппозиционных партий считают, что результаты были сфальсифицированы. Из-за этого они отказались от участия в выборах, а также призвали своих сторонников игнорировать голосование.
Однако в бюллетенях есть имена всех кандидатов, которые прошли во второй тур.
Второй тур выборов в Грузии: главное
- По состоянию на 12 часов утра явка избирателей на участках в Грузии составляет 8,29%.
- Самую высокую активность зафиксировали в регионе Имеретия – 11,4%, а самую низкую – в округе Сабуртало – 6,2%.
- Заметим, во время первого тура выборов, который состоялся 31 октября, явка по состоянию на 12:00 была более чем на 10% больше.
- Парламентские выборы проходят в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не набрал более 50% голосов.
- Теперь избиратели выбирают из двух кандидатов, которые показали лучшие результаты.
- Добавим, что выборы будут считаться действительными при любой явке. Победит кандидат, набравший большее количество голосов.
Поделиться новостью