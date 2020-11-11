Журналисты зафиксировали на камеру с высоты птичьего полета имение председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого. Расположены владения судьи в городке Васильков, что под Киевом. На огромной территории есть бассейн, теплица, квадроцикл и даже водопад.

Снять имение Тупицкого удалось 7 ноября, когда активисты принесли под дом судьи в Василькове виселицу. Фото и видео опубликовали журналисты "Страны".

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Что есть в поместье главы КСУ

На опубликованных снимках заметно, что над участком хорошо поработал ландшафтный дизайнер.

Там идеальный газон, выложенные камнем тропы, есть озера и даже водопад. Кроме того, у Тупицкого есть собственная теплица, бассейн с шезлонгами, пляжное бунгало, а также квадроцикл.

Сам коттедж двухэтажный, построен в классическом стиле. Есть много зон отдыха, в том числе и детских – горки, качели, песочница и несколько батутов.

Соседи рассказывают, что глава КСУ проживает именно в этом доме. Информация в декларации гласит, что площадь поместья составляет 211,4 квадратных метра.

Однако территория хорошо скрыта от посторонних глаз – высокий забор, везде датчики движения и камеры наблюдения.

На видео также можно рассмотреть гараж на два парковочных места. Однако задекларировал судья лишь BMW Х6 2012 года выпуска, зарегистрированный на его жену Ольгу Тупицкую.

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В чьей собственности находится территория

С участка есть два выезда. Участок семьи Тупицких необычной формы, потому что состоит из 2 земельных наделов.

Имение расположено на территории, которая по документам принадлежит теще Тупицкого. Интересно, что на той части, которая указана собственностью самого председателя КСУ, есть только площадка и качели.

Двор не разделен оградой на части, поэтому он выглядит как единое целое.



Журналисты сняли на камеру с высоты птичьего полета имение Тупицкого / Фото "Страны"



На территории есть бассейн, теплица, квадроцикл и даже водопад / Фото "Страны"



Однако участок зарегистрирован на тещу главы КСУ / Фото "Страны"

Имение Тупицкого с высоты птичьего полета: смотрите видео

Справка. 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение объясняли, в частности, и личной выгодой Тупицкого. Ведь он не внес всю информацию о своем состоянии в е-декларацию. Больше о ситуации с КСУ читайте по ссылке.