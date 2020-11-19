Депутаты российской Госдумы поддержали проект закона, который даст Путину иммунитет от преследований после каденции. Поэтому когда "кремлевский карлик" уйдет с поста главы государства, то получит статус "мертвого" в сфере правосудия. Там о Путине будут говорить либо хорошо, либо ничего. Но скорее всего о нем и не вспомнят.

По новым правилам бывшего президента не смогут привлечь ни к уголовной, ни к административной ответственности за прегрешения, которые он совершал во время пребывания на посту. А прегрешений как внутри, так и за пределами России у Путина более, чем достаточно. Об этом – в видеоблоге "АнтиФейк" на 24 канале.

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Согласно нынешнему закону России, "абонемент" на непрекосновенность президент имеет только во время каденции. Единственный российский гарант, которого правосудие может "схватить за жабры" – Дмитрий Медведев. Но его не будут трогать как минимум, пока Путин живой.

Что говорят о Путине

В прошлом месяце "кремлевский карлик" внес в Государственную думу проект поправок к закону о формировании Совета Федерации. Согласно одной из них, президент России, который отбыл свой срок или же ушел досрочно в отставку, может стать сенатором.

Вот этим серым кардиналом Кремля хорошо быть с 2 причин. Им, во-первых, президент может стать без какого-либо одобрения россиян, а, во-вторых, с собой можно протащить еще 7 друзей.

Параллельно британский таблоид The Sun выпустил материал о том, что Путин серьезно болен и в связи с этим в скором времени он может покинуть занимаемый пост. По неосведомленным данным издания, у Путина болезнь Паркинсона.

Почему у главы России плохи дела

Хотя его болезнь может оказаться обычным нервным тремором, ведь у Путина плохи дела куда не посмотреть:

в Беларуси не прекращаются митинги против Лукашенко, которого "карлик" публично поддерживает;

в Молдове на выборах президента проиграл пророссийский кандидат, который не брезговал сотрудничать с лидерами оккупированного Кремлем Преднистровья;

в войне за Нагорный Карабах получил победу не соратник России – Армения, которую Путин должен был поддерживать в войне против Азербайджана.



Владимир Путин / Фото AP news

Он даже придумал самое неуместное для своего положения оправдание. Путин говорил, что Россия в войну не вмешивалась, так как Азербайджан возвращал свои законные территории с точки зрения международного права. Жаль, что в этот момент ему никто не напомнил о Крыме и Донбассе.

Зачем нужен проект поправок

Про российскую агрессию в разных уголках мира все активнее говорят мировые лидеры. Вопрос Украины и так не сходит с уст глав государств, так еще и президентскую гонку в США выиграл не Дональд Трамп, а Джозеф Байден, с которым у Путина паскудные отношения.

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На фоне всего этого в Госдуме поднимают вопрос о гарантиях неприкосновенности и иммунитета от преследования для бывших президентов. Тут сразу же напрашивается вывод, что Путин готовит для себя "спасательный круг", а подобные действия связаны с его намерением оставить свой пост. Но, как бы не так.

В чем особенность документа

Что мы можем с точностью убеждать по поводу Путина, так это то, что он никогда не говорит, что собирается пожизненно править, но каждый раз делает обратное. Когда в Думу внесли законопроект про постпрезидентский иммунитет, в тот же момент внесли и документ позволяющий Путину быть президентом еще 2 срока.

И документ этот очень интересный. Там говорится, что гражданин России, дважды занимавший пост президента, не может избраться на новый срок. Однако это не распространяется на человека, который занимал пост президента на момент вступления в силу соответствующих поправок в конституцию. Таким человеком является только Владимир Путин.

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По своей воле Путин никуда не уйдет и уходить не планирует. Из Кремля его вынесут разве что вперед ногами. А если такое и случится, то в любой момент ему не надо готовить никаких запасных аэродромов.

Почему уход Путина – кремлевская пропаганда

Идея об уходе Путина с поста главы государства на деле может оказаться специальной дезинформацией кремлевской пропаганды, чтобы усыпить бдительность людей.

Если убедить противников, что "карлик" будет прощаться, то это поможет усыпить предосторожность опонентов, после чего те расслабятся. А те, кто опускают защитный блок перед противником, потом чаще всего следом пропускают удар в бороду.

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Такой хитровыдуманый тиран, как Путин не будет "заводить комбайн" только ради того, чтоб просто по-тихому уйти и потеряться в толпе. Главная информационная цель всех этих многоходовок может оказаться специальной дезинформационной операцией Кремля. Все для того, чтобы убедить противников внутри и снаружи страны, что Путин собирается уходить в 2024 году.

Но куда изощренней окажется схема, если Путин досрочно уйдет на должность сенатора, а после вернется на свою вечную должность.