Импорт газа из Евросоюза в Украину достиг рекордного за 5 лет уровня
Уровень импорта газа из ЕС в Украину в 2020 году стал рекордным за последние пять лет. Текущие объемы ввоза газа из европейских стран на 62% превышают средние показатели соответствующих периодов в течение 2016 – 2019 годов.
За 9 месяцев 2020 года транспортировали 14,8 миллиарда кубометров газа из Европы в Украину. Об этом информирует пресс-служба "Оператора ГТС Украины".
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Это на 3,2 миллиарда кубометров, то есть на 28% больше, чем за аналогичный период 2019 года. По словам генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона, за последние пять лет это рекордный объем поставок голубого топлива из ЕС.
Замечу, что в Украину импортируется лишь треть от ввозимого газа. Остальные по заказу трейдеров идут в подземные хранилища газа,
- отметил Макогон.
Гендиректор ОГТСУ отметил, что дополнительные объемы на хранении усиливают энергетическую безопасность Украины и возможности для внутреннего рынка. Ведь в случае нужды позже украинские трейдеры смогут договориться с владельцем о покупке этого газа.
Из виртуального реверса (backhaul), который впервые стал доступен в начале 2020 года, импортировали 46%, или 6,8 млрд кубометров.
Из каких стран и сколько ввезли газа:
- из Словакии – почти 3,1 миллиарда кубометров;
- из Венгрии – почти 2,8 миллиарда кубометров;
- из Польши – почти 1 миллиард кубометров.
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