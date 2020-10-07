Уровень импорта газа из ЕС в Украину в 2020 году стал рекордным за последние пять лет. Текущие объемы ввоза газа из европейских стран на 62% превышают средние показатели соответствующих периодов в течение 2016 – 2019 годов.

За 9 месяцев 2020 года транспортировали 14,8 миллиарда кубометров газа из Европы в Украину. Об этом информирует пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

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Это на 3,2 миллиарда кубометров, то есть на 28% больше, чем за аналогичный период 2019 года. По словам генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона, за последние пять лет это рекордный объем поставок голубого топлива из ЕС.

Замечу, что в Украину импортируется лишь треть от ввозимого газа. Остальные по заказу трейдеров идут в подземные хранилища газа,

- отметил Макогон.

Гендиректор ОГТСУ отметил, что дополнительные объемы на хранении усиливают энергетическую безопасность Украины и возможности для внутреннего рынка. Ведь в случае нужды позже украинские трейдеры смогут договориться с владельцем о покупке этого газа.

Из виртуального реверса (backhaul), который впервые стал доступен в начале 2020 года, импортировали 46%, или 6,8 млрд кубометров.

Из каких стран и сколько ввезли газа:

из Словакии – почти 3,1 миллиарда кубометров;

из Венгрии – почти 2,8 миллиарда кубометров;

из Польши – почти 1 миллиард кубометров.

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Обратите внимание! Ранее сообщалось, что Украина имеет достаточные запасы энергоресурсов для прохождения осенне-зимнего периода. В отопительный сезон страна входит с рекордными запасами топлива.