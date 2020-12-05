Инаугурация новоизбранного президента США Джозефа Байдена не будет громкой и массовой. На мероприятии хотят избежать большого скопления людей, а потому инаугурация состоится в сокращенном формате.

Американские власти не хотят, чтобы в центре Вашингтона собралось большое скопление людей. Об этом сказал сам Джо Байден, сообщили в "Голосе Америки".

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"Я думаю, что, вероятно, не будет гигантской инаугурации парада на Пенсильвания-авеню", – заявил Байден.

Несмотря на это, большую активность можно будет наблюдать именно виртуально. Байден отметил, что в виртуальных мероприятиях примут участие больше людей, чем когда-либо ранее. Новоизбранный президент работает с командой организаторов, которой готовили также онлайн-съезд Демократической партии в августе.

Очень маловероятно, что вы увидите миллион людей на Национальной аллее, до мемориала Линкольну,

– заверил Байден.

Он сказал, что для него главным является именно безопасность людей в любое время пандемии. Дело в том, что существует большой риск, что именно массовое празднование инаугурации увеличит количество больных COVID-19.

Будет ли на инаугурации Дональд Трамп

Пока неизвестно, будет ли присутствовать на инаугурации Байдена президент США Дональд Трамп. Источники, близкие к Белому дому, сообщили, что Трамп рассматривает возможность анонсировать свое участие в выборах 2024 именно в день вступления Байдена в должность.

Байден отметил, что ему безразлично, придет ли Трамп на инаугурацию. Однако отметил, что Трамп должен передать власть мирно.

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