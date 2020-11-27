В Индии, в штате Гуджарат, в больнице для коронавирусных больных возник пожар. В результате погибли 5 человек, 1 пострадавший находится в очень тяжелом состоянии.

Пожар вспыхнул в реанимации, выделенной для лечения больных COVID-19, районной больницы Раджкот, которая расположена в 237 километрах к западу от столицы штата. Об этом сообщает Синьхуа.

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В результате возгорания 5 больных коронавирусом погибли. Еще 6 человек удалось спасти из пожара, однако 1 пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Всего в другую клинику безопасно транспортировали 22 пациента.

Пока неизвестна точная причина инцидента. По предварительной информации, пожар могло вызвать короткое замыкание.

Обратите внимание! В августе 2020 года 8 пациентов с COVID-19 погибли при пожаре, возникшем на последнем этаже частной больницы в штате Ахмедабад.



В индийском госпитале для больных COVID-19 вспыхнул пожар / Фото ANI



В результате 5 человек погибли, 1 человек в тяжелом состоянии / Твиттер TOIRajkot (18+)

Пожар произошел в штате Гуджарат: смотрите карту