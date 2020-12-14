На заводе компании Wistron в Индии взбунтовались работники – дело в том, что им заплатили значительно меньше за работу, чем обещали. Несколько тысяч человек разгромили производственные цеха, в которых собирали продукцию Apple.

На расположенном в Индии в городе Нарсапур заводе тайваньского гиганта Wistron Corporation 12 декабря произошли массовые беспорядки. Участие взяли большинство из более 2 тысяч работников, как рассказали в издании The Times of India .

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На предприятии, как известно из открытых источников, собирали iPhone компании Apple. Однако рабочие недовольны зарплатой – мол, обещали им значительно больше. По словам протестующих:

Выпускнику инженерного факультета обещали 21 тысячу рупий (примерно 285 долларов США), в действительности же заплатили 16 тысяч (216 долларов). А потом вообще снизили зарплату до 12 тысяч рупий (162 доллара).

Работники же без технических специальностей получали до 8 тысяч рупий (109 долларов), а определенная часть жаловались, что им заплатили всего каких-то 500 рупий (7 долларов).

В результате возмущенные люди разгромили фасад здания, офисы руководителей, производственные помещения, гараж, перевернули и разбили несколько автомобилей.

Интересно, что в компании Wistron пока никак не прокомментировали погромы.

Карнатака: # Насилие на заводе по производству iPhone, управляемом тайваньской #Wistron Corp., в Нарасапуре (округ Колар), недалеко от # Бенгалуру .



Сотрудники утверждают, что им не платили должным образом. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc - TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) 12 декабря 2020 г.