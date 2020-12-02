В Индонезии с начала пандемии наблюдается значительный спрос на секс-игрушки среди населения. Однако власти убеждены, что это вредит общественной морали. Поэтому сотни запрещенных предметов уже конфисковали и уничтожили.

Кроме этого, в консервативной Индонезии запрещается продавать секс-игрушки. Но количество онлайн-заказов таких товаров значительно возросло за период COVID-19. Об этом сообщает Vice.

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Власть пытается строго контролировать поступление запрещенных товаров еще с 2015 года. В частности таможенники постоянно перехватывают партии груза. Впоследствии секс-игрушки изымают и сжигают, как будто говорится о незаконных наркотиках.

Последний раз, 27 ноября, было уничтожено 442 товара для взрослых в городе Бандунг. Среди конфискованного: вибраторы, дилдо и другие игрушки.

По словам руководителя таможенной службы Индонезии, именно пандемия COVID-19 привела к стремительному увеличению онлайн-продаж секс-игрушек.

Секс-игрушки в Индонезии преимущественно импортируют из Китая

В Индонезию преимущественно завозят товары для взрослых из Китая, где сосредоточено 70% мирового производства. Интересно, что китайские производители заявили о росте продаж секс-игрушек на 50% в первой половине 2020 года.

Еще в феврале 2020 года таможенники конфисковали сотни игрушек из Китая в индонезийском аэропорту Куаланаму.