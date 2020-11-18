Наводнения и оползни произошли на индонезийском острове Ява в ночь на 17 ноября. Стихия охватила шесть районов центральной части острова. Природное бедствие унесло жизни 2 человек, еще 3 считаются пропавшими.

Наводнения и оползни на острове Ява вызвали сильные проливные дожди. Об этом сообщило региональное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Банюмас, информирует China.org.cn.

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Что известно о стихийных бедствиях на острове Ява

Наводнения и оползни произошли в ночь на 17 ноября в центральной части острова Ява. Стихия охватила шесть районов Банюмаса: Сумпюх, Гумелар, Лумбир, Пурводжати, Кебасен и Аджибаранг.

Как видно на опубликованных фото местных СМИ, стихия повалила деревья, улицы покрыты водой и илом, некоторые люди остались без жилья.

Наводнения на острове Ява / Фото ANTARA foto, liputan6

В селе Богангин, что в районе Сумпюх, оползень обрушился на дом и убил одного человека. Кроме того, в селе Банджарпанепен в том же районе 50-метровая скала упала и уничтожила 3 дома. Под обвалами оказались 4 человека – один из них погиб, остальных троих до сих пор ищут.

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