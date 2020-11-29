На острове Лембата на юге Индонезии, местный вулкан Левотоло выпустил столб пепла. Он поднялся на высоту в 4 километра. Сейчас власти закрыли местный аэропорт и запретила полеты в этой части страны.

О разрушениях и пострадавших пока ничего неизвестно. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

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Жителям рекомендовано не находиться в радиусе 4 км от кратера вулкана. Власти также предупредили о возможном появлении лавовых потоков и ввели предпоследний уровень реагирования на угрозу.



В Индонезии проснулся вулкан Левотоло



В регионе уже закрыли аэропорт и остановили полеты / Фото из соцсетей



Власти объявили о предпоследнем уровне угрозы / Фото из соцсетей

Обратите внимание! В Индонезии, которая расположена в сейсмически опасной зоне (так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном кольце), приблизительно 130 действующих вулканов.

В Индонезии проснулся вулкан Левотоло: видео

Заметим, что в ноябре на итальянском острове Стромболи, к северу от Сицилии активизировался вулкан. Тогда дождь из пепла накрыл территории, где живут люди.