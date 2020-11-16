Во Львове завершился ежегодный Львовский форум по безопасности, который в этом году проходил в формате экспертного онлайн-марафона.

В течение 6 дней больше 30 экспертов и 350 участников из более 15 стран мира обсуждали актуальные темы международной безопасности, в частности размышляли о будущем мира в постковидное время, нарабатывали стратегию сдерживания России в Черном море и искали решения для современных информационных вызовов для безопасности.

Во время завершающего вебинара марафона "Персональная информационная идентичность как основа нового мирового порядка", эксперты обсудили какие угрозы содержит беспредел информации для человека в современном мире, имеют ли боты и ботофермы право на жизнь и как защитить человека, его жизнь, достоинство и свободу в этих условиях.

По мнению британского медиаэксперта Питера Померанцева, мы можем требовать права людей в Интернете, права, связанные с информационной личностью человека, в рамках Декларации прав человека.

На сегодня, ни одна международная или национальная конвенция или декларация не гарантирует человеку права на получение правдивой информации, что не соответствует запросу современного времени.

В действительно демократической среде, мы имели бы возможность влиять на проблему или через парламентский контроль, или через регуляторы,

– отметил эксперт.

"Важны не только знания, но и способность формировать информационную среду демократическим путем. Ботофермы должны быть запрещены как таковые, а институты, которые прибегают к дезинформации должны нести за это полную ответственность", – добавил он.

Когда мы хотим отстаивать информационные права человека, мы, в первую очередь, имеем в виду наше право не быть обманутыми, не быть марионетками в чужих руках, – такое мнение высказала во время дискуссии главный редактор Euromaidan press Аля Шандра.

Сегодня, такого права на не обман в законодательном поле по сути не существует, – отметила она. Мы должны защитить наше право на доступ к информации без обмана.

В то же время по мнению датского эксперта Флеминга Сплидсбоеля Хансена из Датского института международных исследований, информационные технологии все же играют важную роль для расширения прав людей и их возможностей отстаивать эти права. Ярким примером этого являются протесты в Белоруссии, или возможность Алексея Навального держать связь со своими сторонниками после отравления.

Есть плюсы и минусы в диджитилизации. Граждане могут иметь доступ к информации, оформлять документы, отстаивать свои права онлайн. Но некоторые страны используют ее для контроля над обществом,

– отметил господин Хансен.

По мнению Дмитрия Золотухина, основателя "Института постинформационного общества" возможность использовать старые правила и нормы относительно новых человеческих отношений, особенно в области информации является мифом. Сегодня ведется разработка этических кодексов, как взаимодействовать с роботами с искусственным интеллектом. Фейсбук сохраняет страницы умерших людей и искусственный интеллект будет поддерживать эти аккаунты. Уже сегодня сообщают, что с голливудских актеров будет снята их виртуальная сущность, которая с помощью современных технологий будет сниматься вместо них в кино, – поделился своими наблюдениями г-н Золотухин.

Все это ставит перед нами непростой вопрос, где заканчиваются границы человека? Дав ответ на этот вопрос в технологическом плане, мы сможем сказать, что в одной ситуации мы можем говорить о нарушении прав человека, потому что мы имеем реального человека права которого нарушаются, а в другом нет.

По мнению Главы независимого медийного совета Антонины Черевко, возможности использовать существующее международное законодательное поле для защиты информационной идентичности человека есть, но мы мало их исследовали. Европейский континент, в отличие от США например, всегда осознавал существование угроз правам человека. Именно поэтому Европейская конвенция по правам человека содержит 17 статью, в которой говорится о запрете злоупотребления правами. Ведь то, что сейчас происходит и есть злоупотребление правами. В то же время это наиболее проблемная с точки зрения практики статья и единственным примером ее эффективного применения Европейским судом по правам человека является решение по делу отрицания холокоста.

Одно из решений для проблем информационной безопасности, эксперты видят в разбивке монополий, которые сегодня существуют в информационной среде.

Как отмечает нидерландский философ Франц Герадтс, если мы говорим о новых олигархах – олигархах информации, нам нужно иметь разносторонний подход. Он предложил три основных подхода, которые следует соблюдать для деолигархизации информации. Во-первых, это регулирование и определение новых информационных прав человека. Во-вторых, это экономический подход, что тоже достигается с помощью регулирования и государства, но по-другому. Надо разбить монополии. И в-третьих, это предоставление гражданам возможности что-то делать с этими олигархами информации.

Необходимо воссоздать социальные медиа, на идее о том, что каждый человек обладает собственным информационным правом – не тот, кто собирает информацию о моем поведении в сети, на самом деле владеет этой информацией, а именно человек,

– предложил он.

Именно новая форма социальных медиа может позволить гражданам оставить Facebook позади, поскольку существует альтернатива, – отметил господин Герадтс.

По словам литовского эксперта из вашингтонской аналитической организации Центр исследования европейской политики Дали Банкаускайте, в старые времена, когда мы читали утренние газеты, мы знали кто является их собственником, и это было хорошо, в том смысле, что мы знали чего от них ожидать. Теперь, все гораздо сложнее. Мы не знаем владельцев и не знаем бизнес-моделей на которых функционируют эти медиа – либо они созданы только для получения прибыли, либо у них есть какая-то другая цель.

Решение этой проблемы эксперт видит в просвещении, в воспитании у общества критического мышления, которое поможет обществу становиться, собственно, гражданским обществом и без ущерба потреблять медиа.

Из дискуссии стало ясно, что информация в современном мире давно вышла за рамки просто медиа. По мнению психотерапевта и общественного деятеля Александра Фильца, мы живем во время, когда информация становится новой религией со своим клиром, со своими жрецами, с собственными религиозными войнами, со своей кастой, которая не пускает к себе людей и оперирует информацией как хочет, может ею манипулировать, в то время, как простые люди являются ее потребителями. Поэтому, по мнению доктора, перед тем как искать очевидные операционные решения для проблемы информации в современном мире, необходимо глубже осмыслить философский аспект проблемы. В то же время господин Фильц соглашается, что уже сейчас очевидно, что должна быть создана организация, своеобразная судебная инстанция, которая должна интерпретировать противоречия, возникающие в сфере информации.

Видео вебинара можно посмотреть здесь.

Форум проходит при содействии Траста Черного моря Немецкого фонда Маршалла, Отдела общественной дипломатии НАТО и Фонда Ганса Зайделя.

Информационные партнеры: Украинская неделя, Цензор.Нет, 24 канал, "Фактор безопасности", Общественное радио, Zaxid.net, Збруч, Радио свобода/Крым.Реалии.