7 лет назад майдан распахнул в стране окно возможностей. Кстати, вся украинская блогосфера родилась именно в тот момент, когда классические медиа перестали справляться со спросом на информацию. Но тогда и умерли все старые институциональные боги.

Именно тогда стремительно начало расти число подписчиков у тех, кто был готов торговать у себя в фейсбуке репортажами, или анализом, или эмоциями, – говорит Павел Казарин в новом выпуске блога "Грани правды" на 24 канале.

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Все нынешние топ-блогеры появились в тот момент, когда прежняя картина мира рухнула. Аннексия Крыма и вторжение на Донбасс отменили привычное описание реальности. Война потребовала новых смыслов. Создала спрос на интерпретации. Родила запрос на контекстуализацию.

Спрос на новое

Впрочем, не блогосферой единой. Спрос на новое был так силен, что в окно возможностей мог пролезть кто угодно. Я просто напомню, что в 2014 году страна прочила Семена Семенченко на пост министра обороны. А в 2016 году социологи всерьез замеряли президентский рейтинг Надежды Савченко.



Надежда Савченко / Фото Getty Images

Запрос на новое был так силен, что верительные грамоты ни у кого не спрашивали. За эти годы Украина получила новых лидеров общественного мнения. Которые просто сумели вовремя запрыгнуть на социальный эскалатор. "Некоторые люди знамениты тем, что они знамениты".

Информационные каналы и битва за рейтинги

Во многом, этой реальностью мы обязаны информационным каналам. Тем самым, что тоже стали появляться 7 лет назад. Все эти площадки теперь изо дня в день ведут битву за общественное мнение. То, что когда-то было уделом пары нишевых телеканалов, теперь стало мейнстримом. Cотни уникальных спикеры, готовые говорить на любые предложенные темы.

В итоге они как пылесос – готовы засасывать в свои студии любого, кто соглашается говорить. Уровень компетенции вторичен. Профессиональный бэкграунд не имеет значения. Главный критерий – безотказность. Пунктуальность. Готовность заполнять эфир словами.

В битве за рейтинги взвешенность вторична. Продается фрустрация и тревожность. Причем Украина в этом отношении не уникальна. Мы живем в эпоху, когда самое большое число женщин получает образование. Когда у жителя ЕС – наименьший шанс погибнуть в теракте, начиная с 1954 года. Когда в войнах по всему миру погибает все меньше людей. Но западные СМИ в погоне за цифрами нередко готовы точно так же жертвовать здравым смыслом.



Этой реальностью мы обязаны информационным каналам / Фото Unsplash

В итоге рождается пропасть между реальностью и тем, как ее себе представляют люди. И через эту турбулентность проходит весь мир. СМИ лишились своей роли монопольного посредника между производителем контента и потребителем. Интернет создал реальность, в которой все общаются напрямую. Но вместо общения "всех со всеми" получилось общение "своих со своими".

Старые боги умерли

Интернет раздробил общество на лакуны. Те, кого вы не лайкаете – исчезают из вашей ленты ФБ. В результате каждый начинает жить в уютном информационном гетто, убежденный, что именно он – это норма.

Старые институциональные боги умерли. На их могилах прорастают популисты и проходимцы. При этом многие наши образцы для подражания скомпрометированы. А те страны, которые мы считали своими союзниками, нередко перестают ими быть. Раньше политики торговали образом будущего. Теперь они предпочитают торговать прошлым.

И единственное наше отличие в том, что у Украины нет своего образа идеального прошлого. Нет "золотого века", в который бы захотелось сбежать. Опыт УНР слишком трагичен. Опыт Хмельницкого – бесконечно далек. Нам остается лишь верить в будущее и в запад. Порой даже сильнее, чем запад сам верит в себя.

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Каждый наш год идет за 3. Калейдоскоп событий не оставят никому шансов надолго оседлать волну. Да, пена утомляет. Да, хочется внятности. Репутаций, институтов, ответственности. Хэппи-энда, титров и бога из машины. Но только этого не будет. Лишь от нас зависит, что расскажет об Украине "Википедия". Наше поколение напишет отличные мемуары. Если доживет.