В Совете нацбезопасности и обороны создали веб-ресурс, который поможет мониторить ситуацию нацбезопасности в регионах. Проект имеет, как публичную, так и закрытую части.

На опасные процессы на Донбассе своевременно не отреагировали

Все процессы, происходящие в стране, имеют отношение к национальной безопасности. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Национальном координационном центре кибербезопасности, об этом информирует УНИАН.

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Очень опасные процессы происходили в Крыму, Донецкой и Луганской областях, и, к большому сожалению, в свое время, не реагировали на те процессы. И сегодня мы имеем определенные хлопоты,

– заявил Данилов.

У веб-ресурса есть закрытая часть

Что касается той части, которая будет закрытой от общественности, то, сообщил Данилов, она имеет военную составляющую. На основе этих данных и моделируются прогнозы и принимаются управленческие решения.

Там есть анализ ситуации. Есть выражение машинное обучение. Предоставляются прогнозы по тех или иных ситуациях,

– сказал секретарь СНБО.

Остальная информация – доступна для рядовых украинцев. Большинство из нее касается процессов децентрализации. В СНБО надеются, что новый ресурс обеспечит прозрачную и эффективную работу местных властей.

Три блока веб-ресурса:

"Территориальная организация местной власти" : все о новом административно-территориальном устройстве Украины и дополнительная статистическая информация.

: все о новом административно-территориальном устройстве Украины и дополнительная статистическая информация. "Мониторинг избирательного процесса" : данные для сравнительного анализа результатов местных выборов – в разрезе партийного представительства и самовыдвижения.

: данные для сравнительного анализа результатов местных выборов – в разрезе партийного представительства и самовыдвижения. "Формирование представительных органов местной власти": сводные результаты нынешних избирательных гонок.

Интересно! Ознакомиться с новым веб-ресурсом для мониторинга от СНБО можно здесь.