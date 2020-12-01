Инновация от СНБО: презентовали веб-ресурс для мониторинга нацбезопасности
В Совете нацбезопасности и обороны создали веб-ресурс, который поможет мониторить ситуацию нацбезопасности в регионах. Проект имеет, как публичную, так и закрытую части.
На опасные процессы на Донбассе своевременно не отреагировали
Все процессы, происходящие в стране, имеют отношение к национальной безопасности. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Национальном координационном центре кибербезопасности, об этом информирует УНИАН.
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Очень опасные процессы происходили в Крыму, Донецкой и Луганской областях, и, к большому сожалению, в свое время, не реагировали на те процессы. И сегодня мы имеем определенные хлопоты,
– заявил Данилов.
У веб-ресурса есть закрытая часть
Что касается той части, которая будет закрытой от общественности, то, сообщил Данилов, она имеет военную составляющую. На основе этих данных и моделируются прогнозы и принимаются управленческие решения.
Там есть анализ ситуации. Есть выражение машинное обучение. Предоставляются прогнозы по тех или иных ситуациях,
– сказал секретарь СНБО.
Остальная информация – доступна для рядовых украинцев. Большинство из нее касается процессов децентрализации. В СНБО надеются, что новый ресурс обеспечит прозрачную и эффективную работу местных властей.
Три блока веб-ресурса:
- "Территориальная организация местной власти": все о новом административно-территориальном устройстве Украины и дополнительная статистическая информация.
- "Мониторинг избирательного процесса": данные для сравнительного анализа результатов местных выборов – в разрезе партийного представительства и самовыдвижения.
- "Формирование представительных органов местной власти": сводные результаты нынешних избирательных гонок.
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