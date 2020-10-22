Нафтогаз Украины отозвал свои еврооблигации на 500 млн. долларов, иностранные эксперты видят в этом вину правительства.

Об этом сообщило "Новое время".

"Довольно неприятно, что Министерство финансов/налоговое ведомство, кажется, не находят общий язык с крупнейшим государственным предприятием… Все эти разногласия во время запланированного нового выпуска облигаций были позорными", – говорит старший стратег по развивающимся рынкам Bluebay Asset Management Тимоти Эш, которого цитирует "Новое время".

В обзоре издания также приводится мнение финансового директора группы "Нафтогаз" Петера ван Дрила. Он говорит, что международные инвесторы все больше обеспокоены политической и экономической ситуацией в стране, и что инвесторы говорят о "бездоказательных обвинениях Государственной аудиторской службы Украины".

Две недели назад утечка информации из ГАСУ показала, что государственная нефтегазовая компания якобы не уплатила налогов на 2,6 млрд долларов в прошлом году. В пятницу комитет по аудиту и рискам Наблюдательного совета Нафтогаза выступил с опровержением. В понедельник днем Интерфакс-Украина опубликовал интервью с главой Государственной налоговой службы Алексеем Любченко. По его оценкам, неуплаченные налоги Нафтогаза оцениваются в 1,2 млрд долларов.

На следующее утро после того как сделка была отложена, Интерфакс-Украина процитировал Ван Дрила: "Один инцидент полбеды – два инцидента переварить уже сложно, но когда происходит целая череда различных инцидентов, рынок инвесторов убегает подальше… Все эти плохие новости повлияли на решение международных инвесторов".

Приводя в пример отзывы из Лондона и Нью-Йорка, Ван Дрил отметил, что инвесторы Нафтогаза также напомнили, что они внимательно следят за реформой корпоративного управления, поскольку это критически важный фактор для развития инвестиций в экономику страны. Напомним, 12 октября, за неделю до роудшоу, Амос Хохштайн, единственный американец в наблюдательном совете Нафтогаза, ушел в отставку.

Компания была вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и усилиями олигархов по обогащению за счет сомнительных сделок. Это признак того, что коррупция поднимает свою страшную голову над Украиной, и это мы увидели на этой неделе… Старая тактика использования прокуроров и аудиторов для запугивания вернулась, – написал он в прощальном слове, опубликованном в Kyiv Post.

Как ранее сообщалось, СМИ опубликовали информацию о том, что ревизоры Госаудитслужбы по результатам проведенного аудита якобы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн. "Нафтогаз" не согласен с выводами аудиторов и объяснил причины правовых коллизий, связанных с регулированием его деятельности. По мнению Геннадия Кобаля, директора консалтинговой компании ExPro Ukraine, ситуация со "сливом" в СМИ данных государственного аудита НАК "Нафтогаз Украина" – это закономерный результат целенаправленной атаки против компании.