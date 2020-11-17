Процесс против Украины по иску китайских инвесторов "Мотор Сичи" в международном арбитраже будут вести одни из самых известных в мире юридических компаний, тесно связанных с американской системой правосудия.

Об этом сообщается в официальном сообщении на сайте группы DCH. Ранее, в начале августа этого года в DCH заявили о начале партнерства с китайской стороной по развитию украинского авиастроения, и в частности, двигателестроительного предприятия ОАО "Мотор Сич".

Три ведущие международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird будут сопровождать инвестиционный спор китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" (партнеров группы DCH по развитию украинского авиастроения) с целью взыскания с государства Украина убытков в размере $ 3,5 млрд. Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger,

– говорится в сообщении DCH.

Как показало изучение сайтов перечисленных юридических компаний, все они являются лидерами в области международного арбитража. А между их партнеров, в частности, такие знаковые юристы как экс-директор ФБР Роберт Мюллер и Дуглас Емхофф – человек другого звездного американского юриста, экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, которая займет пост вице-президента США при президенте Джо Байдене.

Отдельного внимания заслуживает Гэри Борн – председатель Группы международной арбитражной практики WilmerHale. Он широко известен как выдающийся мировой авторитет в области международного коммерческого арбитража и международных судебных разбирательств, по нашей информации, на его разработках основывается большинство двусторонних и многосторонних межгосударственных соглашений о защите инвестиций и инвесторов.

Как известно, 4 сентября 2020 китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Министерству юстиции Украины Notice of Investment Dispute – сообщение об инвестиционном споре. В этом документе они указывают, что расценивают действия украинской власти по активу инвесторов из КНР как попытку экспроприации их инвестиций. Это противоречит действующему между Украиной и КНР Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1992 года.