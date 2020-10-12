Интерпол снял с розыска судью Чауса: в МВД говорят, что ищут
Скандальный судья Николай Чаус больше не находится в базе лиц, которых разыскивает Интерпол. При этом в МВД говорят, что Чауса продолжают разыскивать.
По состоянию на 12 октября карточки Чауса нет в базе международной полиции. Об этом свидетельствует сайт Интерпола.
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Что рассказали в МВД
В украинском МВД заявили, что не прекращали розыск Чауса, а информацию о его розыске можно найти на официальном сайте.
При этом в МВД пояснили, что с 18 сентября 2020 года Интерпол временно скрыл информацию о розыске Чауса, так как сейчас рассматривают ходатайство экс-судьи о снятии с розыска.
Почему разыскивают Чауса
- В 2016 году НАБУ уличила Чауса в получении взятки в 150 тысяч долларов.
- Деньги нашли в стеклянных банках, которые судья закопал на своем дворе.
- Чауса не задержали из-за судейского иммунитета и он бежал из Украины в Молдову.
- Сейчас экс-судья находится в Молдове под домашним арестом, который получил за незаконное пересечение границы, и пытается получить политическое убежище.
Какие решения принимал Чаус?
Чаус работал судьей Днепровского райсуда Киева. По сфальсифицированным делам он принимал решение против активистов Автомайдана.
Также Чаус в конце 2015 года принимал решение взять под стражу лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана.