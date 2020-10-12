Скандальный судья Николай Чаус больше не находится в базе лиц, которых разыскивает Интерпол. При этом в МВД говорят, что Чауса продолжают разыскивать.

По состоянию на 12 октября карточки Чауса нет в базе международной полиции. Об этом свидетельствует сайт Интерпола.

К теме Беглый судья Чаус попался на видео в Молдове

Что рассказали в МВД

В украинском МВД заявили, что не прекращали розыск Чауса, а информацию о его розыске можно найти на официальном сайте.

При этом в МВД пояснили, что с 18 сентября 2020 года Интерпол временно скрыл информацию о розыске Чауса, так как сейчас рассматривают ходатайство экс-судьи о снятии с розыска.

Почему разыскивают Чауса

В 2016 году НАБУ уличила Чауса в получении взятки в 150 тысяч долларов.

Деньги нашли в стеклянных банках, которые судья закопал на своем дворе.

Чауса не задержали из-за судейского иммунитета и он бежал из Украины в Молдову.

Сейчас экс-судья находится в Молдове под домашним арестом, который получил за незаконное пересечение границы, и пытается получить политическое убежище.