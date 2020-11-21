Укрзализныця назначила на праздничный период дополнительный поезд "Интерсити". Ехать он будет из столицы Киева на Львовщину – в поселок Славское.

Подробнее о поезде "Интерсити" Киев – Славское

Как рассказали в общественном контроле Укрзализныци, поезд будет курсировать ежедневно с 15 декабря по 17 января. Об этом сообщает LB.ua.

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Известно, что поезд из Киева во Львов и в обратном направлении будет курсировать по графику маршрута "Интерсити" Киев – Перемышль, который из-за карантина сейчас не курсирует. После Львова он будет иметь остановку в Стрые и Славском.

График поезда "Интерсити" Киев – Славское

Из Киева он будет отправляться в 6:00 и будет останавливаться в Коростене (7:31), на станции "Подзамче" (11:01), Во Львове (11:09) и в Стрые (12:19) и прибывать в Славское в 13:16.

Со Славского поезд будет отправляться в 16:20 с остановками в Стрые (17:18), Львове (18:26), Подзамче (18:54), Коростене (22:22). В Киев будет прибывать в 23:57.

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После 17 января наличие этого поезда будет зависеть от пассажиропотока. Билеты вскоре появятся в продаже.