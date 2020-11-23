Известная российская ведущая и теперь уже блогер Ксения Собчак взяла интервью у бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Богдана. И все бы ничего, если бы авторы видеоверсии не допустили позорной ошибки – они перепутали украинского журналиста Юрия Бутусова с его российским тезкой и однофамильцем. И поставили фото последнего. Отметим, что Юрий Николаевич Бутусов является театральным режиссером.

Интервью Собчак с Богданом: детали конфуза с Бутусовым

Конфуз с самим собой заметил собственно украинский журналист Юрий Бутусов. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.

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Это произошло, когда телеведущая и бывший руководитель ОПУ начали обсуждать тему увольнения главы Конституционного Суда Станислава Шевчука и назначение на его место Александра Тупицкого. Собчак отметила, что читала на сайте Бутусова, что якобы Богдан об этом общался с председателем Окружного админсуда Киева Павлом Волком.

В конце концов Богдан факт разговора с Вовком и обсуждение не опроверг. Но отметил, если он и обсуждал Тупицкого, то говорил только в негативном контексте.

И в этом моменте авторы видеоверсии перепутали Бутусовых – вместо украинского журналиста и поставили фото театрального режиссера. В то же время подписали, что это главный редактора сайта "Цензор.Нет".

Ну я понимаю, можно не знать меня, ведь "Цензор.Нет" в России является полностью заблокированным у всех провайдеров с 2014-го года, но ведь режиссер – пожалуй, самый известный в РФ, нельзя такое путать,

– подчеркнул украинский журналист Бутусов.

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Интервью с Богданом: у Собчак, вместо украинского журналиста Бутусова, поставили фото российского режиссера / Скриншот взят из Фейбука Юрия Бутусова