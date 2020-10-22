На украинских телеканалах 22 октября вышло большое интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В рамках общения с журналистами под названием "Осень-2020: победы и вызовы" президент рассказал о борьбе с коррупцией и пандемией коронавируса, войне с Россией и многом другом.

Главные тезисы из интервью Президента Украины Владимира Зеленского собрал 24 канал.

К слову Интервью Зеленского украинским телеканалам: онлайн-трансляция

Свое интервью с президентом украинские телеканалы записали еще накануне, 21 октября. Тогда как раз прошло полтора года с момента избрания Владимира Зеленского.

Пять вопросов Владимира Зеленского

Ранее президент Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса во время местных выборов. Поэтому 25 октября украинцы смогут ответить на 5 дополнительных вопросов. По словам Зеленского, они будут касаться того, что "больше всего волнует украинцев".

5 вопросов опроса:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных? Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Владимир Зеленский во время интервью заявил, что всеукраинский опрос будет иметь очень важное значение. Однако юридических последствий у его результатов быть не может.

Важно Здесь нет никакого юридического фундамента, – Зеленский о результатах всеукраинского опроса

О пожизненном заключении для коррупционеров

Украинский лидер выступает за пожизненный срок для коррупционеров. Зеленский уточнил, что народовластие – это то, что он обещал в своей предвыборной кампании. Зеленский не отрицает, что 95% опрошенных могут поддержать пожизненное для коррупционеров. Однако глава государства не уверен, что и парламент одобрительно воспримет такую инициативу.

О свободной экономической зоне на Донбассе

По мнению Зеленского, создание свободной экономической зоны на Донбассе является важнейшим шагом для завершения войны. Также он считает, что экономически поднять оккупированную часть Донбасса невозможно.

Зеленский подчеркнул, что его не пугает перспектива отменить, например, налоги для Донбасса или предоставление каких-то других преференций в рамках СЭЗ, если есть возможность вернуть туда украинский и иностранный бизнес.

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О гарантиях Будапештского меморандума

Вопрос о возобновлении переговоров Украины по Будапештскому меморандуму попал в перечень тех, которые собираются поставить украинцам 25 октября. Владимир Зеленский отметил, что проводится комплексная работа.

У нас не случайно появляются военно-морские базы. Не случайно я подписываю стратегические соглашения, которых не было и близко у Украины. Я хочу еще с несколькими странами это сделать. Поэтому я не могу сказать всю мою стратегию,

– сказал Зеленский.

Также он добавил, что все договоры должны выполняться.

О легализации медицинского каннабиса

Глава государства призвал нардепов одобрить соответствующий закон, если украинцы поддержат легализацию каннабиса в медицинских целях.

Электорально они (нардепы – 24 канал) увидят, что люди это поддерживают. Тогда я как президент, имея уже социологию, ничего не буду бояться, подам этот законопроект и буду знать, что у меня есть поддержка и Рады, и народа,

– подчеркнул Зеленский.

Зачем легализовывать медицинский каннабис

Легализация каннабиса в Украине может произойти с медицинской целью. Употребление каннабиса уменьшает боль у тяжелобольных людей.

Употреблять каннабис с медицинской целью уже разрешили Австрия, Италия, Швейцария, Польша, Финляндия, Северная Македония и другие страны мира.

Кроме того, на территории некоторых государств разрешили употреблять каннабис не только для лечения, но и развлечений людей.

Коронавирус в Украине

Ситуация с COVID-19 в Украине остается крайне сложной. Сейчас к ослаблению карантина не готова ни одна из областей Украины. Зато количество регионов, попавших в красную карантинную зону, увеличивается.

Что Зеленский думает о COVID-19 в Украине

Жесткий карантин украинские власти вводить не планируют. Ведь такие ограничения могут полностью остановить экономику Украины.

Если в Украине будут фиксировать 15 тысяч больных коронавирусом в сутки, локдаун становится вполне возможным.

Вопросам дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей сейчас уделяют максимум внимания.

Украинской вакциной занимались более полугода и она уже проходит тестирование. Президент готов испытать вакцину на себе, если вакцина против коронавируса успешно пройдет испытания.

Наказания за нарушение карантина в Украине должны быть более строгими, а штрафы – большими.

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Ротации в Кабмине

Уже в ближайшее время Зеленский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем оценит работу министров правительства.

Головы могут полететь, это правда. Но я хочу сказать: не из-за того, что кто-то из депутатов имеет плохие отношения с тем или иным министром. Есть оценивающий формат тех или иных министров и действительно кого-то может не быть. Самые слабые будут уходить,

– подчеркнул президент.

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