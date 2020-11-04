В свежем выпуске "Голоса Америки" за 4 ноября – выборы в Соединенных Штатах прошли при высокой явке и без сообщений о существенных нарушениях в процессе голосования. Сейчас продолжается подсчет голосов. Интрига держится на 3 штатах: Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. Медленный подсчет там связывают с обработкой бюллетеней, поступивших по почте.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

Явка на выборах президента в США может составить около 67%. Это будет наибольшим показателем за более 120 лет.

В день президентских выборов существенных кибератак на избирательную инфраструктуру не произошло. Об этом заявил директор Агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

На выборах в Сенат продолжается ожесточенное соревнование за то, какая партия получит большинство. Республиканцы могут сохранить контроль над Сенатом, если в целом проиграют не больше 4 мест демократам.

Вашингтон начал готовиться заранее к ночи выборов. Владельцы многих бизнесов в центре города забили свои витрины досками, опасаясь протестов и массовых беспорядков.