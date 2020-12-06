Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте группы DCH, партнера компании Skyrizon – одного из китайских акционеров "Мотор Сичи".

"5 декабря 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сичи"направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против Украины в соответствии с Соглашением между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций", – говорится на сайте DCH.

Как известно, китайские инвесторы приобрели акции частного предприятия "Мотор Сич" еще в 2016 году, а также инвестировали более 100 миллионов долларов в развитие производства. Однако фактическое руководство предприятием сегодня по-прежнему осуществляет экс-владелец "Мотор Сич", "почетный президент" предприятия Вячеслав Богуслаев и подконтрольный ему менеджмент.

Китайские инвесторы до сих пор не имеют возможности реализовать свои права, поскольку на акции предприятия наложен ряд аналогичных арестов по инициативе СБУ и Офиса генпрокурора. А Антимонопольный комитет систематически отказывается рассматривать заявки на концентрацию. Расследование инициированного СБУ дела все эти годы не вели: нет ни подозреваемых, ни разъяснений.

Попытки различных акционеров "Мотор Сич" обжаловать арест акций в украинских судах также не дали результата, собрания акционеров предприятия не проводили 3 года, дивиденды не выплачивают, владельцы акций не имеют возможности участвовать в управлении. По мнению экспертов, есть основания подозревать коррупционные мотивы блокировки китайским акционерам доступа к предприятию.

В результате 4 сентября 2020 китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Министерству юстиции Украины сообщение об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute) с требованием о возмещении ущерба в размере 3,5 миллиардов долларов, зафиксировав тем самым свое намерение обратиться в международный арбитраж.

С тех пор произошло одно заседание Межведомственной рабочей группы под эгидой Министерства юстиции Украины, о результатах которого китайских акционеров не сообщили. Соответственно, арбитражного урегулирования инвестиционного спора не было.

Александр Ярославский, владелец и президент DCH, 26 ноября обратился к Президенту Украины, премьер-министру и руководству Верховной Рады с открытым письмом, в котором пишет, что китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" однозначно нацелены на то, чтобы добиваться справедливости в международном арбитраже.

"В течение последних четырех лет они не имеют возможности реализовать свои права акционеров из-за действий украинской власти... И не видят перспективы честного решения вопроса в украинском правовом поле. Эксперты уважаемых юридических компаний мира уверены, что в украинской власти нет никаких оснований препятствовать тому, чтобы китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" внесли свой вклад в развитие украинской экономики и возрождения промышленности. С высокой степенью вероятности так считает и международный арбитражный суд. Как гражданин Украины, искренне предан своей стране, и бизнесмен, заинтересован в ее экономическом росте, я считаю своей обязанностью попробовать предотвратить дальнейшее неблагоприятное развитие событий, которые могут нанести серьезный ущерб финансовому положению нашего государства и его международному реноме", – отметил Ярославский.

По информации СМИ, в международном арбитраже китайских инвесторов будут сопровождать известные в мировом масштабе юридические компании: WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird, в которых работают основоположники современных фундаментальных принципов защиты прав инвесторов, положенных в основу множества соответствующих межгосударственных соглашений. Кроме того, одним из партнеров DLA Piper сейчас Дуг Емхофф, человек Камалы Харрис, которая должна принять присягу как вице-президент США 20 января.