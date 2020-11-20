Более 6 миллионов украинцев не имеют собственного жилья. Те, кто квартиры снимают, тратят на аренду ежемесячно 50% заработанного. А 70% домов в нашем государстве вообще требуют капитального ремонта.

Еще весной Владимир Зеленский анонсировал программу выгодной ипотеки, осенью заявил, что кредитный прорыв удался, поэтому ипотека на жилье под 10% стала реальностью. Сможет ли это спасти ситуацию с недвижимостью и сколько же на самом деле стоит кредит под 10% – читайте в материале 24 канала.

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По украинским нормам на одного человека достаточно 24 – 25 квадратных метров жилой площади. Когда в европейских странах эта цифра достигает 60.

Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил, что сейчас в Украине наблюдается дефицит жилья. Впрочем, спасти ситуацию могут ипотечные программы.

Что такое ипотека под 10%

Недавно в Украине заработал проект, который предлагает кредитование жилья под 10% годовых. Ее инициатором был президент Владимир Зеленский. Сейчас к программе присоединились 3 государственных банка и 2 коммерческих. Впрочем, условия кредитования у них разные. В коммерческом – кредит доступен всем, в ипотеку можно приобрести как жилье на вторичном рынке, так и в новостройках.

Кредитуют до 4 миллионов гривен сроком на 20 лет. Обязательным также является первый взнос - 30%.

Ежемесячный платеж обойдется примерно в 9 600 гривен, совокупный семейный доход должен быть от 22 – 24 тысяч гривен в месяц, чтобы иметь возможность получить кредит в размере 1 миллион гривен,

– пояснил представитель коммерческого банка Владимир Чорненький.

Ипотека для госработников

Зато в государственных банках ипотеку под 10% предоставляют не все. Только – медикам, учителям, мчс и другим госслужащим. Для них процентная ставка фиксирована, для остальных – нет.

Для других клиентов мы предлагаем кредитование под 13%, а для людей, которые получают зарплату на карточку "Сбербанка", – 12,5 %", – отметила представительница государственного банка Валерия Малахова.

Первый взнос в государственном банке – до 30% от суммы кредита. Ипотека распространяется на вторичный рынок, а вот в новостройке можно приобрести жилье только у 2-х застройщиков, которые имеют несколько объектов и те – в столице.

Взвесьте все за и против

Юристы же предостерегают, что перед тем, как брать кредит, необходимо взвесить собственную платежеспособность. Ведь по факту расходы будут большими.

Есть еще дополнительные расходы это в районе где-то 1,5, 2, а то и 3% – это страхование, нотариальный сбор, то есть это тоже надо платить. Это не будет, что инвестор заплатил 10% и получил кредит, там будут дополнительные расходы,

– сказал юрист Игорь Кодуляк.

Так, в среднем за 10 летний кредит к стоимости квартиры вы заплатите еще свыше 100 тысяч гривен процентов и еще до 3% за услуги юриста, страхование, и тому подобное, а это ориентировочно 40 тысяч гривен.

Пока же государственной программы кредитования населения не существует. Ипотека под 10% - лишь предложение президента, которое подхватили несколько учреждений. Специалисты говорят, чтобы действительно реанимировать ипотечное кредитование нужно совершенствовать законодательство, которым можно защитить как кредиторов, так и заемщиков.