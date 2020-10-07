Год назад украинцам пообещали ипотеку под 10% и сейчас заявляют, что сдержали обещание. Но на самом деле украинцам придется переплатить куда больше, чем 10% годовых, чтобы получить ипотечный кредит.

В материале 24 канала вы узнаете, какую ставку на самом деле предлагают банки с программой 10%, а также в конце материала мы посчитали, что выгоднее: взять ипотеку или арендовать квартиру.

Важно Ипотека в 3 процента годовых и новые кредиты для бизнеса, - Петрашко рассказал о планах правительства

Кто предлагает ипотеку под 10%

Пять украинских банков предлагают ипотеку якобы под 10%. Это Приватбанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Правэкс Банк и Кредобанк. Каждый банк имеет свои условия, но на самом деле ни один из них не предлагает ипотеку под 10%, если учесть скрытые платежи и проценты. Кроме того, получить даже такую ипотеку может далеко не каждый.

Существует ли ипотека под 10% / Unsplash

Первый взнос – 30-40%

Интересно, что банки не заменили свои старые ипотечные программы на ипотеку под 10%, а просто добавили ее как альтернативную и получить ее труднее, чем обычную. Одним из требований является большой первоначальный взнос от 30% до 40% от всей суммы стоимости жилья. Кредобанк и Правэкс банк хотят первоначальный взнос в 40%, остальные – в 30%.

Ставка под 10% действует только первый год

Программа под названием "Ипотека под 10%" на самом деле не предусматривает ставки 10%. Эта ставка действует только первый год, а дальше рассчитывают ставку по принципу UIRD + 3-5% в зависимости от банка. Например, Приватбанк со второго года процент под ипотеку начинает рассчитывать по формуле UIRD + 4%. Сейчас это 12,66%. Актуальный индекс ставок по депозитам можно узнать здесь.

Скрытые проценты и платежи

Человек, который хочет взять ипотеку, заплатит куда больше, чем 10%. Показываем на примере Приватбанка, который требует оплатить еще такие дополнительные услуги и проценты:

Страхование ипотеки (0,5%).

Страхование здоровья заемщика (0,5%);

Разовая комиссия по кредиту (1%);

Услуги нотариуса (примерно 12 тысяч гривен);

Оценка недвижимости (примерно 3 500 гривен).

То есть это еще дополнительные 2% и 500 долларов сверху.

Страхование действительно является обязательным платежом согласно статье 7 Закона "О страховании" и 8 Закона "Об ипотеке". Но банк обязан предоставить вам перечень всех компаний, с которыми сотрудничает. И из этого перечня можно выбрать самый дешевый вариант.

Ограниченность

Далеко не каждый может позволить себе ипотеку под 10%, поскольку банки хотят подтверждения официальных доходов. К примеру, чтобы взять ипотеку на жилье стоимостью миллион гривен, нужно доказать, что ежемесячный доход на уровне 1-1,5 тысячи долларов. Напомним, что средняя зарплата в Украине – 11 446 гривен (до налогообложения), а это всего 400 долларов. То есть семья со средним доходом не может позволить себе ипотеку.

Ипотека под 3%

В Украине еще не начали по-настоящему действовать программы ипотеки под 10%, как чиновники уже заговорили о 3-4% годовых.

Министр экономики Игорь Петрашко считает, что 10% недостаточно, чтобы ипотека стала массовой среди украинцев.

Если семья зарабатывает в месяц в среднем 16-17 тысяч гривен, а хочет купить квартиру стоимостью 40-45 тысяч долларов, то лишь по условиям кредита под 3% такая семья будет платить 7-8 тысяч гривен в месяц в течение более 10 лет, рассказал Петрашко, отметив, что до цели в 3% начнут двигаться в 2021 году.

Лайфхаки: как сэкономить на ипотеке

Спецпредложения от застройщиков. Строительные компании часто имеют совместные ипотечные программы с банками. Подав заявку на ипотеку через застройщика, можно сэкономить 1-1,5% годовой ставки.

Спрашивайте о скидках у застройщика. Если покупаете последнюю квартиру в доме или на непопулярном этаже – то можете ожидать скидку. В любом случае, спросить стоит.

Иногда застройщики не расплачиваются деньгами перед поставщиками материалов, а хранят за ними квартиры, которые те потом продают дешевле. Если выйти на них, то можно купить квартиру на 1-2 тысячи гривен дешевле за квадратный метр.

Выбирайте страховку. Есть ряд услуг, которые банк навязывает: от страхования до услуг оценщика. Отказаться нельзя, но выбрать самый выгодный для вас вариант вы имеете право, если выделите время, чтобы посмотреть все предложения от банка. Помните, что банк не может предоставить вам только один вариант, у вас должен быть выбор.

Верните налоги. Вы можете вернуть налоги с уплаченных процентов по ипотеке. Оформить возврат НДФЛ нужно в фискальной службе. Это нужно делать каждый год. К примеру вы взяли ипотечный кредит в 2020 году на 5 лет. Соответственно вам ежегодно с 2021 по 2026 нужно подавать на возврат налогов с уплаченных процентов за предыдущий год.

Что выгоднее: ипотека или аренда

Работник НБУ Николай Остролуцкий утверждает, что средняя ставка по ипотечному кредиту в Украине сейчас – 13%. Хотя этот процент и не содержит страхования, единовременные платежи и тому подобное. И возьмем его за основную при расчете.

Ипотека или аренда: что выгоднее / Unsplash

Обратите внимание Ипотека под 5-7% в Украине: Шмыгаль анонсировал снижение ставки

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве – 1 069 954 по данным сайта dom.ria. А стоимость арендной платы за однокомнатку составляла 7 410 гривен в августе в Киеве по данным Госстата.

Если взять ипотеку под 13% на сумму 1,07 миллиона гривен с первоначальным взносом 25% на 20 лет, то в целом вы заплатите 2,14 миллиона гривен.

Если вы эти 20 лет будете арендовать квартиру (допустим инфляция составит 5% ежегодно), то заплатите 2,94 миллиона гривен. Поэтому ипотека все-таки более выгодна в долгосрочном плане.

Но учтите, что при аренде жилья, там уже есть мебель и вы не делаете ремонт. При покупке квартиры за ипотечный кредит, это все нужно делать за свой счет, но зато на выходе вы имеете собственную квартиру.