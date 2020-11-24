Иран рассматривает возможность заложить в госбюджет на 2021 год компенсации за сбитие самолета МАУ в небе над Тегераном. Речь идет о компенсациях для родственников жертв трагедии.

Точная сумма компенсаций для людей, чьи родные погибли в результате сбития самолета, пока неизвестна. Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал в комментарии "Радио Свобода".

К слову Украина не получила от Ирана обещанных документов о сбитии самолета в Тегеране – МИД

Сейчас официальные источники со стороны Ирана не подтверждают точной информации о возможной сумме ассигнований. Мы можем приветствовать то, что иранская сторона может заложить соответствующие расходы в свой бюджет,

– подчеркнул дипломат.

Он вспомнил, что во время прошлых переговоров Иран выразил готовность выплатить компенсации родственникам всех жертв, но до сих пор так и не начали переговоры относительно уровня компенсаций.

"Украинская сторона исходит из того, что сначала мы должны разобраться с причинами трагедии, посмотреть, насколько независимым и беспристрастным является техническое расследование, уголовное расследование", – отметил Евгений Енин.

Уже исходя из уровня сотрудничества с Ираном можно будет говорить об уровне компенсаций, которые стоит ожидать от виновника этой трагедии.



Детали об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала