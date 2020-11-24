Иран может заложить компенсации за сбитие самолета МАУ в госбюджете на 2021 год
Иран рассматривает возможность заложить в госбюджет на 2021 год компенсации за сбитие самолета МАУ в небе над Тегераном. Речь идет о компенсациях для родственников жертв трагедии.
Точная сумма компенсаций для людей, чьи родные погибли в результате сбития самолета, пока неизвестна. Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал в комментарии "Радио Свобода".
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Сейчас официальные источники со стороны Ирана не подтверждают точной информации о возможной сумме ассигнований. Мы можем приветствовать то, что иранская сторона может заложить соответствующие расходы в свой бюджет,
– подчеркнул дипломат.
Он вспомнил, что во время прошлых переговоров Иран выразил готовность выплатить компенсации родственникам всех жертв, но до сих пор так и не начали переговоры относительно уровня компенсаций.
"Украинская сторона исходит из того, что сначала мы должны разобраться с причинами трагедии, посмотреть, насколько независимым и беспристрастным является техническое расследование, уголовное расследование", – отметил Евгений Енин.
Уже исходя из уровня сотрудничества с Ираном можно будет говорить об уровне компенсаций, которые стоит ожидать от виновника этой трагедии.
Детали об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
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