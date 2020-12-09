Официальный Тегеран отозвал предложение о выплате семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, поскольку средства на компенсации хотели выделить из фонда нацразвития. Но это повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе.

В то же время переговоры с иранской стороной о размере компенсаций Украина пока не начинала. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире " Общественного радио ".

Ранее Катастрофа МАУ: из-за невыполненных обещаний Ирана Украина может пойти в суд ООН

По моей информации правительство уже отозвало это предложение (о заложении в бюджете на следующий год 200 миллионов евро для компенсации родным, погибших в авиакатастрофе – 24 канал), поскольку предполагалось, что средства будут выделены именно из фонда национального развития. Это привело к серьезным внутренним дискуссиям в иранском обществе. Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций,

– отметил дипломат.

По его словам, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали.

Позиция Украины исходит из того, что уровень компенсации, в частности, будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования катастрофы.

Интересно, что недавно заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев не видит смысла в проведении повторных переговоров с Тегераном о катастрофе. Мол, Иран до сих пор выбирает отдельный путь расследования.

Обратите внимание! Ранее в Иране заявляли, что рассматривают возможность заложить в госбюджет на 2021 год компенсации за сбивание самолета МАУ в небе над Тегераном. Речь шла именно о сумме в 200 миллионов евро.



В то же время заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заметил, что важнее правда об авиакатастрофе, а никакие компенсации ее не заменят.

Самолет МАУ сбили в небе над Тегераном 8 января 2020 года. В результате погибли 176 человек. Подробнее об авиакатастрофе – по ссылке.