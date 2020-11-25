Иран пообещал выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ
В Иране заявили, что выплатят компенсации семьям погибших в результате авиакатастрофы МАУ под Тегераном в соответствии с международными нормами. Сумма компенсации не будет зависеть от гражданства пострадавших.
Что заявили в Иране
Сейчас в Тегеране рассматривают международные прецеденты и процедуры. Об этом заявила вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди, сообщает IRNA.
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Мы ответственны перед семьями погибших в том, что касается правовой ответственности и финансовой компенсации. Определяется принцип равенства всех погибших независимо от их гражданства,
– отметила Джонейди.
По словам чиновницы, она несет гражданскую ответственность за это дело.
Что известно о компенсации Ирана
- В настоящее время власти Ирана рассматривают возможность заложить в госбюджет на 2021 компенсации за сбивание самолета МАУ в небе над Тегераном.
- Точная сумма компенсаций для людей, чьи родные погибли в результате сбивания самолета, еще неизвестна.
- В то же время заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что важнее правда об авиакатастрофе, и никакие компенсации ее не заменят.
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