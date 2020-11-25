В Иране заявили, что выплатят компенсации семьям погибших в результате авиакатастрофы МАУ под Тегераном в соответствии с международными нормами. Сумма компенсации не будет зависеть от гражданства пострадавших.

Что заявили в Иране

Сейчас в Тегеране рассматривают международные прецеденты и процедуры. Об этом заявила вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди, сообщает IRNA.

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Мы ответственны перед семьями погибших в том, что касается правовой ответственности и финансовой компенсации. Определяется принцип равенства всех погибших независимо от их гражданства,

– отметила Джонейди.

По словам чиновницы, она несет гражданскую ответственность за это дело.

Что известно о компенсации Ирана

В настоящее время власти Ирана рассматривают возможность заложить в госбюджет на 2021 компенсации за сбивание самолета МАУ в небе над Тегераном.

Точная сумма компенсаций для людей, чьи родные погибли в результате сбивания самолета, еще неизвестна.

В то же время заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что важнее правда об авиакатастрофе, и никакие компенсации ее не заменят.​

Обратите внимание! 8 января 2020 года в Иране разбился самолет украинской авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Причиной авиакатастрофы стало сбивание самолета иранской ракетой.



Авиакатастрофа МАУ в Тегеране / Инфографика 24 канала