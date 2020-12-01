Исламская Республика Иран на грани принятия закона, который фактически уничтожит ядерное соглашение и откроет иранцам путь к ядерной программе. Его рассмотрение ускорили после убийства ведущего физика Мохсена Фахризаде.

Один из главных физиков-ядерщиков Ирана Мохсен Фахризаде был убит с помощью пулемета с дистанционным управлением, когда ехал отдохнуть в пригород Тегерана. И это имея бронированный автомобиль и еще две машины охраны. 24 канал рассказывает о последствиях.

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Сорвать дипломатию: как и за что убили ведущего ученого

Ученый получил три смертельные ранения, когда вышел из машины посмотреть, что случилось: звуки пуль по нему он принял за столкновения или проблемы с двигателем. После этого пикап Nissan, из которого стреляли, взорвался. Все это длилось три минуты. Фахризаде умер позже в больнице.

Фахризаде считался одним из лидеров и основателей ядерной программы Ирана и долго был целью для израильской разведки – "Моссада". Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отдельно упомянул его на выступлении в 2018 году.

Эту версию поддержал Совбез Ирана, в то время как Израиль говорит о 12 своих агентах на земле и еще 50 поддержке операции. Тель-Авив рассказывает об отключении камер, отключении электроэнергии и другом саботаже, который предшествовал собственно убийству.

Операция была очень сложная и проходила с использованием электронного оружия. На месте преступления никого не было,

– заявил на это секретарь Высшего Совета национальной безопасности Али Шамхани.

Так почему кто-то – подозревают Израиль и/или США – пошел на такое обострение отношений с Тегераном? Очевидно, чтобы сорвать любую дальнейшую дипломатию и возможность вернуться в ядерное соглашение со стороны администрации Джо Байдена.

Как максимум – спровоцировать открытый военный конфликт с Ираном и затянуть в него Соединенные Штаты. Пожалуй, единственное условие, при котором Иран еще будет рассматривать разговор с американцами – немедленное снятие санкций и разрешение на продажу иранской нефти. Тегеран переживает крупнейшую на Ближнем Востоке вспышку COVID-19 и очень серьезные экономические санкции в рамках "максимального давления", ему очень нужно облегчение.



В Иране очень сложная политическая, коронавирусная и экономическая ситуация / Фото The National

Эту тактику в NYT назвали "выжженной землей", чтобы персы уже не смогли поднять головы. В первую очередь, экономически.

Агрессивный Иран

Вражда между двумя странами еще больше усилится. Существует большая вероятность, что на предстоящих выборах президента летом 2021, к власти может прийти кандидат, близкий к аятолле Али Хаменеи или Корпусу Стражей Исламской Революции (КСИР). И сторонники жесткой линии могут откладывать переговоры с США как минимум до осени-зимы 2021 года.

У Ирана действительно была программа по производству ядерных зарядов, но он ее свернул 17 лет назад, в 2003. Ее заметили в ЦРУ и иранской оппозиции. С тех пор, Тегеран заявляет об исключительно мирном направлении своего атома.

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Но последние заявления о возможном возвращении к 20% урановому обогащению дают основания сомневаться в этом. Если же Иран действительно выйдет из ОВПД (Общий Всеобъемлющий План Действий, больше известный как "иранское ядерное соглашение" – 24), то подозрения только усилятся. Сейчас же в Иране обороты набирает дискуссия такого рода: насколько соглашение выгодно Ирану, если другие ее подписанты не выполняют свои обязательства?

Корни истории об "Иране и атоме" тянуться с 1950-1960-х годов, когда Америка передала первые знания и экспериментальный ядерный реактор тогда еще шахскому государству. Разработать первую бомбу иранцы пока не смогли, в отличие от Индии, Пакистана, КНДР и Израиля. В стране действует только одна АЭС и несколько заводов по обогащению урана.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал всех причастных продолжить работу Фахризаде. Эксперты сходятся во мнении, что в Иране система важнее отдельных ее лидеров и продолжит существование. Хотя, скорее всего, будет в начале заторможена. Но никоим образом не остановлена.

"Израиль ничего не выиграет от этого убийства, потому что в Иране ядерная программа уже не зависит от конкретных людей. Там прочная структура и много молодых ученых", – сказал Al-Jazeera Дъяко Госсейни, старший исследователь Центра Стратегических Исследований.

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Иран может очень скоро запустить ядерную программу полностью / Фото BBC

Убийства Сулеймани, Фахризаде и одного из лидеров "Аль-Каиды" заставили Иран выглядеть слабым. Такой страной, которая не способна защитить своих военно-политических лидеров и партнеров от смерти во время тайных операций. Это не считая эпидемию саботажа, взрывов и других странных событий, произошедших в Исламской Республике в 2020 году и ранее.

По состоянию на данный момент Иран – на распутье. Ответить жестко, как они это уже делали, обстреляв нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии или базу США в Ираке? Или сохранить свои высокоточные ракеты и вместо этого, например, "убить" ядерное соглашение и развернуть программу на полную мощь? Власть Ирана не хочет войны, потому что она ее ожидаемо проигрывает. Хотя это будет гораздо сложнее, чем Ирак.

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По доступной на сегодня информации, парламент Ирана (Меджлис) пошел другим путем. Слишком рискованно кого-то атаковать, если с Байденом можно будет – пока только в теории – договариваться.

Для ускоренного рассмотрения был предоставлен законопроект "Стратегический план действий по отмене санкций". Он был представлен в парламент еще в начале месяца. Если его примут в ближайшее время, то у администрации президента Ирана Хасана Рухани будет два месяца, чтобы добиться отмены санкционного режима.

"Этот план укрепит промышленность и практические достижения иранских ученых и проложит путь Ирана к преодолению санкций. Этот закон ... в дополнение к восстановлению ядерной промышленности, будет служить сдерживанием для врагов и безопасности людей", – произнес спикер Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф на заседании в воскресенье.



Парламент Ирана в одном шаге от исторического решения / Фото Iran Front Page

Если после двух месяцев санкции останутся, закон обяжет Атомную Организацию Ирана начать процесс обогащения урана до 20% – минимально боевого уровня. Для этого на подземном заводе Фордо должны установить новые центрифуги IR-6. Такого урана надо будет производить до 120 кг в год.

Неподконтрольнная программа

Дополнительно все инспекции в рамках ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия – 24) и МАГАТЭ (Международная организация атомной энергии – 24) должны быть остановлены. Это оставит экспертов без доступа к ядерным объектам Ирана. Дополнительный протокол, с помощью которого МАГАТЭ следит, действительно ли программа мирная, постигнет та же участь.

"Какой смысл в нем, если наши ученые становятся мишенями до подписания соглашения и после?", – спрашивает издание Tehran Times.

Прямо сейчас, Меджлис будет сфокусирован на четырех вопросах, которые я лично буду продвигать,

– заявил изданию Tehran Times Ферейдун Аббасидавани, председатель энергетического комитета парламента.

Он возглавлял Атомную Организацию Ирана и сам пережил покушение в 2010 году.

Эти вопросы:

обогащение урана до 20%;

депортация всех экспертов МАГАТЭ;

остановка сотрудничества;

выход из ОВПД.

Через три месяца на другой подземной локации – в Натанзе – установят до 1000 центрифуг IR-2M. Как и IR-6 они запрещены ядерным соглашением, но открыто используются Ираном. Завершить этот этап должно восстановление реактора в Араке, который производит "тяжелую воду". Его должны переделать в гражданский научный центр.

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Ответ Ирана может быть отложен во времени. Если гнев будет направлен только на Израиль, то он может прийти до инаугурации Байдена. Но если дополнительно на США, то скорее всего после нее. По крайней мере часть ответа будет точно военного характера, считают опрошенные ближневосточными изданиями аналитики.

Издание Middle East Eye выдало эксклюзивную информацию: Иран атакует ОАЭ, если США совершит нападение на Исламскую Республику. Это было озвучено лично Наследному принцу страны Мохаммеду бин Заеду. Дополнительно Иран сказал, что считает Эмираты "виновными в убийстве Фахризаде". Это удивительно, потому что в Абу-Даби осудили ликвидацию. Ближний Восток точно не станет безопасным местом в 2021 году.