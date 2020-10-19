Иранская сторона готова взять на себя ответственность за сбитие самолета МАУ в январе 2020 года. Также Тегеран готов выплатить компенсации родственникам жертв авиакрушения.

Размер компенсаций будет одинаковым для всех

Размер компенсации будет одинаков для всех, независимо от гражданства потерпевшей стороны. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, информирует пресс-служба МИД.

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Украина требует беспристрастного и независимого расследования обстоятельств трагедии. Об этом Енин заявил на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Также Тегеран должен предоставить доступ ко всем материалам дела.

Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах,

- добавил Енин.

Важно! Родственники жертв крушения самолета МАУ – американцы по гражданству подали иск против Ирана в Федеральный суд в Вашингтоне. Истцы обвиняют правительство Ирана и Корпус стражей исламской революции в неспособности обезопасить жизни пассажиров гражданской авиации.

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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала