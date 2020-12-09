Власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, которые могут быть причастны к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. В Тегеране считают, что в убийстве сыграл роль Израиль и, вероятно, "американские или другие спецслужбы".

Об этом в интервью телеканалу Al-Alam сообщил помощник председателя парламента Ирана по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиан. Он заявил о существовании множества свидетельств, подтверждающих причастность к убийству Фахризаде израильских спецслужб и, вероятно, американских.

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По словам чиновника, часть людей, которые принимали участие в убийстве ученого, задержаны иранскими службами безопасности. Он пообещал, что никто из причастных "не уйдет от правосудия".

Абдоллахиан отказался раскрывать детали дела и добавил: такую ​​информацию могут раскрыть только представители службы безопасности.

Что известно о гибели ученого-ядерщика Фахризаде :