Убийство "отца" ядерной программы Ирана: Тегеран заявил о задержании причастных
Власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, которые могут быть причастны к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. В Тегеране считают, что в убийстве сыграл роль Израиль и, вероятно, "американские или другие спецслужбы".
Об этом в интервью телеканалу Al-Alam сообщил помощник председателя парламента Ирана по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиан. Он заявил о существовании множества свидетельств, подтверждающих причастность к убийству Фахризаде израильских спецслужб и, вероятно, американских.
Ранее Ужасное убийство ученого-ядерщика: Иран обвинил США и Израиль
По словам чиновника, часть людей, которые принимали участие в убийстве ученого, задержаны иранскими службами безопасности. Он пообещал, что никто из причастных "не уйдет от правосудия".
Абдоллахиан отказался раскрывать детали дела и добавил: такую информацию могут раскрыть только представители службы безопасности.
Что известно о гибели ученого-ядерщика Фахризаде :
- Фахризаде называют "отцом" ядерной программы Ирана.
- В прошлом он служил в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).
- Ученого убили 27 ноября недалеко Тегерана. Он был застрелен в своем автомобиле. При том, что его и жену сопровождали аж 11 охранников. Неизвестные выстрелили ему в голову.
- В ЕС убийство ядерщика назвали преступлением.
Поделиться новостью